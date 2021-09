Actualités du FC Barcelone : 8 septembre 2021 ; Séville-Barça reporté, Memphis Depay brille pour les Pays-Bas

in

Deuxième séance de la semaine – FC Barcelone

L’équipe première de football masculin a eu sa deuxième séance d’entraînement de la semaine mardi, toujours sans les joueurs représentant leurs équipes nationales. Le terrain Tito Vilanova et le terrain 2 ont été utilisés et il s’agissait de la deuxième session de l’attaquant néerlandais Luuk de Jong. Les jeunes joueurs Nico, Comas et Peque Polo ont également participé à la session.

Agenda international du FC Barcelone – FC Barcelone

Memphis a été la vedette du spectacle lors de la victoire catégorique des Pays-Bas 6-1 sur la Turquie à Amsterdam. L’attaquant du Barça a créé le premier but de Davy Klaasen dès la première minute avant de marquer lui-même deux fois en première mi-temps pour donner aux Néerlandais une avance de 3-0 à la pause. En seconde période, il en a ajouté un autre pour enregistrer un splendide triplé et poursuivre son excellente forme récente.

Le président Laporta ouvre un espace dédié au football féminin à la résidence La Masia – FC Barcelona

Mardi a vu l’ouverture officielle de l’espace dédié au football féminin à la résidence de La Masia, Centre de Formació Oriol Tort. L’événement a eu lieu dans les jardins de La Masia et a été suivi par le président Joan Laporta

Adversaires de la Ligue des champions (III) : Dynamo Kiev – FC Barcelone

Une nouvelle édition de l’UEFA Champions League approche à grands pas, il est donc temps de jeter un œil aux trois équipes que le FC Barcelone rencontrera dans le groupe E. Après avoir déjà analysé le Bayern Munich et Benfica, nous tournons maintenant notre attention vers le club ukrainien Dynamo Kiev.

Le Haut Conseil des Sports (CSD) reporte Séville-Barça – FC Barcelone

Le Haut Conseil des Sports (CSD) s’est prononcé en faveur de l’injonction demandée par la Liga de reporter le match entre Séville et le Barça prévu le samedi 11 septembre. Le match devait commencer à 21 heures CEST dans le stade Sánchez Pizjuán de Séville, mais sera désormais joué à une date ultérieure.

Koeman explique où se situent Umtiti et Puig dans les plans de Barcelone – Football Espana

Ronald Koeman a expliqué la situation actuelle entourant Samuel Umtiti et Riqui Puig. Umtiti traverse actuellement une période difficile au Barça malgré son retour en pleine forme. Le Français a eu des problèmes de blessures au cours des dernières années, mais il est revenu en pleine forme avant cette saison.

Koeman accordera des minutes à Coutinho après son retour de blessure – Football Espana

Philippe Coutinho devrait avoir une dernière chance à Barcelone après un passage décevant au club jusqu’à présent. Le Brésilien a été l’un des gros échecs de l’histoire récente du Barça, arrivant pour bien plus de 100 millions d’euros pour décevoir.