Actualités du FC Barcelone : 9 novembre 2021 ; Xavi dévoilé au Camp Nou, Frenkie De Jong recherché par Man City

Bienvenue à la maison, Xavi ! – FC Barcelona

« Ce n’est pas un adieu. A plus tard », a déclaré Xavi Hernández le jour de ses adieux en tant que joueur du FC Barcelone. Six ans et demi plus tard, à 13h39 CET le 8 novembre 2021, Xavi a tenu parole en sortant sur le terrain du Camp Nou pour saluer à nouveau les fans.

Xavi présente un plan pour « ramener le Barça à l’excellence » – FC Barcelone

Travail acharné, règles et ADN du Barça pour revenir à l’excellence. Ce sont les grands principes que Xavi Hernández a exposés lors de sa première conférence de presse en tant qu’entraîneur du Barça. « Je suis ici avec une idée claire », dit-il. « Et je veux la faire comprendre aux joueurs dès le premier jour afin que nous puissions reprendre le chemin de la victoire. »

Manchester City veut que Frenkie de Jong et Raheem Sterling échangent avec Barcelone – Football Espana

Les géants de la Premier League Manchester City pourraient faire une offre d’échange à Barcelone avec Frenkie de Jong échangé avec Raheem Sterling. La Blaugrana a été fortement liée à une décision de l’international anglais Sterling en 2022 après que le joueur de 26 ans a glissé dans l’ordre hiérarchique dans les plans de Pep Guardiola.

Xavi s’apprête à changer de département de physiothérapie à Barcelone en raison de problèmes de blessures – Football Espana

Xavi Hernandez serait désireux d’améliorer le département de physiothérapie de Barcelone au milieu d’une série de problèmes de blessures. Les kinés des Blaugrana ont fait l’objet de nombreuses critiques et pressions cette saison au milieu d’une crise de blessures en cours. Au cours du week-end, le Barça a subi trois autres revers, et cela devient trop courant.

Xavi admet son inquiétude face à la situation actuelle des blessures à Barcelone – Football Espana

Le nouveau patron de Barcelone, Xavi Hernandez, a admis qu’il était préoccupé par la situation actuelle des blessures. Les Blaugrana ont été au milieu d’une crise de blessures tout au long de cette saison, perdant un certain nombre de joueurs clés. Le milieu de terrain Pedri a à peine figuré cette saison, tandis que Martin Braithwaite a été exclu pendant une grande partie de la campagne.

Le patron de Barcelone, Xavi, soutient Dembélé pour devenir « de classe mondiale » – Football Espana

Le nouvel entraîneur-chef de Barcelone, Xavi Hernandez, soutient Ousmane Dembélé pour prospérer après son arrivée. Dembélé a flatté de tromper au cours de ses quatre années à Barcelone jusqu’à présent après son transfert de plus de 100 millions d’euros du Borussia Dortmund. L’ailier n’a encore que 24 ans, mais les blessures ont entravé sa carrière jusqu’à présent, et cela n’a pas été différent cette saison.