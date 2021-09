Actualités du FC Barcelone : 9 septembre 2021 ; Le Barça remporte le match d’entraînement, la blessure de Sergiño Dest confirmée

Luuk De Jong visite le Camp Nou – FC Barcelone

Ce fut un mercredi pas comme les autres pour Luuk de Jong. La nouvelle star du Barça, prêtée par Séville, a bien regardé le Camp Nou, qui sera sa nouvelle maison cette saison.

Memphis : 12 buts pour les Pays-Bas en 2021 – FC Barcelona

Memphis traverse une période très violette. Après avoir signé cet été, il est devenu un membre clé de l’attaque du FC Barcelone, cimentant le même rôle dans l’équipe nationale néerlandaise.

Sergiño Dest s’est foulé la cheville – FC Barcelone

Des tests effectués ce mercredi par les services médicaux du FC Barcelone ont révélé que Sergiño Dest s’est foulé la cheville droite. Il s’est blessé en jouant pour les États-Unis contre le Canada à Nashville le 5 septembre dernier et est actuellement inapte à jouer.

Match d’entraînement contre AE Prat – FC Barcelone

Le match de samedi contre Séville étant reporté, la première équipe a disputé un match d’entraînement mercredi matin contre l’équipe de RFEF Division 2 AE Prat, une chance de garder les joueurs dans le bon rythme avant le match d’ouverture de la Ligue des champions mardi prochain contre le Bayern Munich.

Ronald Koeman : “Je veux rester entraîneur du Barça pendant de nombreuses années” – FC Barcelona

L’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a accordé des interviews aux principaux journaux sportifs catalans : SPORT, Mundo Deportivo et L’Esportiu. Il a évoqué la situation au Club et ses expériences depuis son arrivée au Barça il y a plus d’un an.

Ronald Koeman répond aux allégations de Miralem Pjanic concernant les mauvais traitements à Barcelone – Football Espana

Miralem Pjanic a quitté Barcelone en prêt pour Besiktas cet été, après une année malheureuse au Camp Nou. Il s’est assuré de viser l’entraîneur Ronald Koeman à la sortie; il n’a pas apprécié la façon dont il a été traité par le Néerlandais, qu’il a qualifié d’entraîneur le plus étrange avec lequel il a eu la malchance de jouer.