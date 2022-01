Actualités du prince Harry et de Meghan Markle : la vie aux États-Unis « à un million de kilomètres de ce que je voulais » | Royale | Des nouvelles

Le prince Harry a averti qu’il « heurterait un mur » par Enrique Rosas

Richard Hillgrove a livré son évaluation franche au début d’une année qui verra le duc de Sussex publier ses mémoires potentiellement explosives. Cependant, alors que le livre crée un problème potentiel pour la reine Elizabeth II, 95 ans, alors qu’elle se prépare à célébrer son jubilé de platine, M. Hillgrove, un consultant en relations publiques qui a travaillé avec Charles Saatchi, Julian Assange, Amber Heard, Rose McGowan et Dame Vivienne Westwood, affirme que Harry est en proie à ses propres difficultés – et a du mal à s’installer aux États-Unis.

Le prince Harry a épousé Meghan Markle lors d’une somptueuse cérémonie à la chapelle St George de Windsor en 2018.

Cependant, en 2020, le couple a déménagé au Canada après s’être retiré de manière sensationnelle de leurs rôles de Royals de première ligne.

Ils ont ensuite déménagé en Californie, où ils vivent maintenant avec leur fils Archie, deux ans, et leur petite fille Lilibet.

Le prince Harry, vivant aux États-Unis avec sa femme Meghan Markle, « n’a pas l’air heureux », a déclaré M. Hillgrove (Image: GETTY)

Le prince Harry avait déclaré vouloir une vie privée, a souligné M. Hillgrove (Image: GETTY)

M. Hillgrove a déclaré à Express.co.uk: « Malheureusement, Harry est comme un lapin dans les phares et pris au piège.

« Il ne ressemble pas du tout à une personne heureuse. Il a l’air blasé.

Se référant à l’interview d’Harry avec Tom Bradby en Afrique du Sud en 2019, il a déclaré: « Ce qui est amusant, c’est que ce qu’il a dit dans l’interview d’ITV, c’est qu’il se retire de la vie royale, car il ne veut pas être sous les feux de la rampe.

Le prince Harry et Meghan Markle vivent actuellement en Californie (Image : GETTY)

«Mais ensuite, il s’est transformé en cette création en Amérique, où il est au sommet d’un bus, chantant avec James Corden.

« C’est à un million de kilomètres de ce qu’il prétendait vouloir – il a dit qu’il voulait une vie privée. »

Il a ajouté: « Il pense que ce système en Amérique a ses meilleurs intérêts et tout le monde à la maison l’a pour lui. »

Le prince Harry et Meghan Markle rencontrent Jay-Z et Beyonce (Image: GETTY)

Le prince Harry est un « lapin dans les phares », a affirmé M. Hillgrove (Image: GETTY)

M. Hillgrove a ajouté: « Le fait est qu’il est allé si loin maintenant.

«Il semble y avoir beaucoup d’envie et de jalousie, d’être le frère qui n’est pas du tout en première ligne de ce genre de choses.

«Il a un sens de l’importance et du pouvoir, mais lorsque les marionnettistes américains qui gèrent le spectacle Harry et Meghan se rendront compte qu’ils ne peuvent pas en tirer beaucoup plus, ils seront absents et il sera sur la touche. Je suis vraiment désolé pour Harry.

La vie du prince Harry en images (Image : Express)

L’interview télévisée explosive du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey en mars a suscité une énorme controverse.

Harry et Meghan ont accusé un royal anonyme d’avoir discuté de la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance et ont affirmé que la famille royale n’avait pas collectivement aidé Meghan lorsqu’elle était suicidaire.

Buckingham Palace se prépare à de nouvelles révélations, alors qu’Harry se prépare à publier son livre plus tard cette année.

Le prince a déclaré que son livre serait écrit « non comme le prince que je suis né, mais comme l’homme que je suis devenu » et comme un récit « précis et entièrement véridique » de sa vie.

Le prince Harry photographié avec son frère le prince William (Image: GETTY)

Il couvrira son temps aux yeux du public de l’enfance à nos jours.

Il y a des craintes que Harry approfondisse sa relation tendue avec son père le prince de Galles, écrive sur sa rupture avec son frère le prince William, ou peut-être même nomme le royal accusé d’avoir fait des remarques prétendument racistes.

L’éditeur, Penguin Random House, n’a pas encore confirmé la date de sortie exacte, mais a déclaré qu’elle était « provisoirement prévue pour la fin de 2022 ».

Express.co.uk a contacté le prince Harry via Archewell pour commentaires.