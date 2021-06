Chris Hopson, directeur général des fournisseurs du NHS, a déclaré à Sky News qu’en comparant les statistiques de l’hôpital de Bolton tout au long de la pandémie, l’effet positif du vaccin pouvait être clairement vu. Il a ajouté que Bolton n’avait pas été submergé par l’épidémie de la variante du coronavirus Delta et avait pu y faire face.

M. Hopson a déclaré: “Je peux vous donner ici une statistique très intéressante.

« Si vous regardez ces endroits qui sont à la pointe de la voie comme Bolton, l’hôpital de Bolton en novembre dernier avait 170 patients hospitalisés COVID-19.

« En février de cette année, il comptait 150 patients COVID-19.

“Il vient de traverser cette vague Delta, le taux d’infection dans la communauté diminue et le nombre d’hôpitaux diminue.

« Le pic cette fois était de 50.

“Donc 50 contre 150 contre 170, vous pouvez absolument voir la différence.”

Il a ajouté : « Surtout, ne comparez pas les nombres, les 50 qu’ils ont traversés étaient plus jeunes, nécessitaient moins de soins intensifs et il y avait un taux de mortalité plus faible.

“Ils ont traversé cette courbe et ils ne se sont pas laissés submerger, ils y ont fait face et nous pensons que c’est très important.”

Plus à venir…