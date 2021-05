Actualités électorales écossaises: une décision de NatWest déclencherait un exode d’emplois, prévient Sturgeon | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon grillé par l’hôte au sujet de l’union monétaire britannique

Le chef du SNP – et le premier ministre écossais – se rendra aux urnes jeudi à la recherche de la majorité globale au Parlement écossais qui, selon elle, propulsera l’Écosse vers un deuxième référendum sur l’indépendance – et potentiellement une voie de sortie du Royaume-Uni. Scotland: A Trading Nation, un rapport publié par le gouvernement écossais en 2017 a souligné l’importance du secteur des services financiers pour l’économie du pays, représentant 17,2% de l’emploi et 333460 employés.

Le conseiller fiscal Bob Lyddon a suggéré que les chiffres n’auraient probablement pas changé radicalement depuis.

Et il a par conséquent exhorté les électeurs à prendre note de l’annonce par Alison Rose, PDG de NatWest, que la banque déménagerait son siège hors d’Écosse en cas d’indépendance.

M. Lyddon, fondateur de Lyddon Consulting Services Ltd, a déclaré à Express.co.uk: «Cela coûterait à l’Écosse un nombre indéterminé d’emplois dans les services financiers bien rémunérés – et aurait également pour conséquence que l’Écosse ne taxerait qu’une petite partie des bénéfices de la banque plutôt que la totalité. d’eux.

Nicola Sturgeon devant le bus de combat du SNP ce week-end (Image: GETTY)

Alison Rose, PDG de NatWest (Image: GETTY)

«Maintenant que NatWest a rompu sa couverture, d’autres – au-delà de Lloyds et Virgin Money – peuvent suivre.

«Il y aura un exode des veuves écossaises, des Abrdn (avec ou sans ses voyelles) et de toutes les autres entreprises qui gèrent les pensions des épargnants anglais, gallois ou irlandais du nord.

«Ces épargnants ne resteront pas là pour voir si le SNP, pauvre en liquidités, essaie de mettre une pelle dans leurs caisses de retraite.»

M. Lyddon a déclaré qu’il y avait également des questions à se poser pour savoir si les différentes banques écossaises continueraient même à leur échelle actuelle.

Nicola Sturgeon fait campagne ce week-end (Image: GETTY)

Il a expliqué: «Le PDG de NatWest a justifié son plan sur la base de la« gestion du bilan », quoi que cela signifie, et elle a ensuite réaffirmé l’engagement de NatWest sur le marché écossais.

«Cela devrait faire frissonner Holyrood, car c’est l’équivalent bancaire d’un président de club de football qui déclare sa pleine confiance au manager.

Une Écosse indépendante ne mériterait pas le statut de l’un des pays «centraux» de NatWest, ni seule, ni dans le cadre d’un concept bancaire régional, a souligné M. Lyddon.

Il a déclaré: «Ces pays non-core sont privés d’investissements,« restructurés »,« rationalisés »,« réduits »,« sortis »- toutes les variantes de débanking.»

Nicola Sturgeon est grillé par Andrew Marr le mois dernier (Image: BBC)

L’impact financier potentiel de l’indépendance (Image: Express)

M. Lyddon a averti: «Il n’a pas été dévastateur pour la Belgique que RBS / NatWest y cède ses activités à BNP-Paribas.

«Mais ce serait dévastateur pour l’Écosse si NatWest fermait RBS, et pire encore si Lloyds, Virgin Money et Sabadell faisaient quelque chose de similaire.

«Les services financiers sont actuellement un secteur extrêmement important pour l’Écosse, mais elle pliera ses tentes si l’Écosse devient indépendante, provoquant un effondrement de la prestation de services pour les entreprises et les consommateurs écossais.»

S’exprimant jeudi, Mme Rose a déclaré: «En cas d’indépendance de l’Écosse, notre bilan serait trop important pour une économie écossaise indépendante.

Fichier d’information de Nicola Sturgeon (Image: Express)

«Et ainsi nous déplacerions notre siège social, en cas d’indépendance, à Londres.

“Nous sommes neutres sur la question de l’indépendance de l’Écosse. C’est au peuple écossais de décider.”

La banque d’investissement Morgan Stanley a estimé la semaine dernière les chances d’indépendance de l’Écosse vis-à-vis du Royaume-Uni à 15%, tandis que sa rivale Citi l’a estimée à 35%.

Andrew Marr de la BBC a exhorté Mme Sturgeon à proposer une évaluation de l’impact sur l’économie écossaise de faire cavalier seul, suggérant qu’il était «honteux» de ne pas avoir encore été entrepris, en particulier à la lumière de la pandémie de coronavirus en cours.

L’annonce de NatWest est inquiétante pour l’Écosse, a déclaré M. Lyddon (Image: GETTY)

Elle a répondu: «Si je demandais aux gens une semaine jeudi de voter sur la question de savoir si l’Écosse devrait ou non être indépendante, alors oui, je serais d’accord avec cela.

«Mais je ne demande pas aux gens de faire ça jeudi et si je devais faire tout ce mannequin maintenant, nous devrons le refaire en demandant aux gens de faire ce choix.

“Je pense qu’il est juste de demander aux gens de faire ce choix de cette ampleur sur la base d’informations de qualité et à jour.

“C’est ce que nous avons fait en 2014 et c’est ce que nous ferions à nouveau.”