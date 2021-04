Actualités électorales en Bulgarie: l’UE risque d’être secouée par un gouvernement instable | Monde | Nouvelles

Alors que M. Borissov, et son parti de centre-droit GERB, devraient devenir la plus grande faction, ils pourraient avoir du mal à mettre sur pied une coalition au pouvoir. La fureur des scandales de corruption devrait permettre à un certain nombre de petits partis populistes d’accéder au parlement.

Sofia, la capitale de la Bulgarie, a été secouée par des manifestations l’année dernière à la suite d’allégations de corruption contre M. Borissov.

Il a en grande partie évité les médias de concentrer sa campagne sur la campagne avec des promesses d’emplois supplémentaires.

Les sondages préliminaires indiquent que le GERB a remporté 29% des voix, les socialistes de l’opposition étant de 5 à 10 points de retard.

Cela donnerait à M. Borissov 76 sièges au parlement bulgare de 240 sièges.

La troisième place devrait être prise par un parti d’insurgés lancé par un artiste bulgare populaire.

S’adressant à l’analyste électoral de l’., Antony Todorov a prédit que jusqu’à six partis pourraient remporter des sièges.

Il a commenté: « C’est l’absence d’alternative en raison de l’opposition fragmentée et peu convaincante qui explique l’hégémonie du GERB. »

Cependant, il a averti que le GERB pourrait encore trouver difficile de former un gouvernement stable.

LIRE LA SUITE: La « corruption financée par l’UE » suscite la fureur eurosceptique – Un eurodéputé lève le couvercle sur le bloc

Avant les élections, Boriana Dimitrova, a averti que le résultat des élections risque d’être désordonné.

S’adressant à Politico, il a déclaré: «Nous verrons probablement un parlement très fragmenté et disparate, composé de six ou sept partis.

«Nous nous attendons à voir de nouveaux acteurs politiques, dont les politiques restent un mystère pour le moment.»

Daniel Smilov, analyste politique au Center for Liberal Strategies, a fait une prédiction similaire.

Il a averti: «Nous pourrions devoir opter pour un gouvernement technocratique où aucun parti n’aurait le dessus.»

La Bulgarie souffre actuellement d’une autre vague de coronavirus qui menace de submerger les hôpitaux du pays.

Les analystes ont prédit que cela réduirait le taux de participation aux élections, potentiellement au profit de M. Borissov.

En tant que membre de l’UE, la Bulgarie dépend de la Commission européenne pour ses vaccins contre les coronavirus.

Bruxelles était en train d’acquérir des jabs, ce qui signifie que les programmes de vaccination des membres de l’UE sont nettement inférieurs au Royaume-Uni.

Officiellement, la Bulgarie a enregistré 13500 décès de coronavirus depuis le début de la crise.