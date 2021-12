Actualités et rumeurs de Google Pixel 7 : quelle est la prochaine étape pour Pixel ?

Le Google Pixel 6 a représenté un changement de direction pour Google. Le téléphone est le premier à proposer une puce conçue par Google, dans la nouvelle puce Tensor, en plus d’offrir des fonctionnalités d’appareil photo incroyables, et plus encore. Mais alors que Google fabrique des téléphones depuis longtemps, le Pixel 6 est toujours un produit de première génération dans la grande nouvelle poussée de smartphones de Google. Le Pixel 7, en revanche, pourrait être un téléphone vraiment incroyable.

Le Pixel 6 est encore un téléphone relativement nouveau, et en tant que tel, il faudra probablement un certain temps avant de voir le Pixel 7. Cela dit, nous avons déjà commencé à entendre des rumeurs sur le prochain appareil, et nous sommes assez excités de voir exactement comment ça se passe.

Vous voulez en savoir plus ? Voici tout ce que nous savons sur le prochain Google Pixel 7 jusqu’à présent. Sinon, si vous êtes plus intéressé par les téléphones de la génération actuelle, consultez nos avis complets sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Conception du Pixel 7

Le Google Pixel 6 présente un nouveau design radical, avec une barre de caméra à l’arrière, et ce design bicolore classique Pixel dans un certain nombre de couleurs époustouflantes. Nous ne nous attendons pas nécessairement à ce que le Pixel 7 supprime complètement ce look, mais il sera probablement encore un peu différent du Pixel 6.

Il n’y a pas de rumeurs actuelles sur la conception globale de la série Pixel 7, il est donc difficile de dire exactement à quoi cela ressemblera. Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro présentent quelques différences de conception, comme le fait que le Pixel 6 Pro a un écran incurvé. C’était un choix de conception controversé, et il est possible que Google revienne à un écran plat pour le modèle pro du Pixel 7.

Spécifications du Pixel 7

L’un des plus grands changements apportés à la série Pixel avec le Pixel 6 est venu sous la forme de la nouvelle puce Tensor. La nouvelle puce se concentre sur l’intelligence artificielle et contribue à donner au Pixel 6 une sensation très douce, bien qu’elle ne soit pas aussi rapide que les dernières puces Apple ou Qualcomm dans les benchmarks. Le Pixel 7 peut cependant faire passer les performances de Tensor au niveau supérieur. La nouvelle puce aurait le numéro de modèle GS201, et on ne sait pas encore exactement quel type d’améliorations elle offrira par rapport à la puce Tensor d’origine.

Appareil photo Pixel 7

Source de l’image de l’appareil photo Google Pixel 6 Pro : Christian de Looper pour .

L’appareil photo est sans doute la caractéristique la plus importante de la série Pixel depuis longtemps maintenant, et cela ne devrait continuer qu’avec le Pixel 7. Le Pixel 6 a ajouté d’excellentes fonctionnalités intelligentes telles que Magic Eraser et Face Unblur. Nous n’avons aucune idée des types de fonctionnalités intéressantes qui pourraient arriver avec le Pixel 7, nous devrons donc attendre et voir.

En ce qui concerne le matériel de caméra, nous ne savons pas non plus à quoi nous attendre à l’arrière – mais il y a des rumeurs sur ce que nous obtiendrons à l’avant. Les rumeurs suggèrent que Google supprimera une découpe perforée, au profit d’une caméra sous-écran. Cette technologie utiliserait un nouveau système de réflecteur pour pivoter en étant en mode affichage et en mode caméra, selon un brevet déposé par Google.

Prix ​​et date de sortie du Pixel 7

Les téléphones Pixel sont sortis depuis longtemps vers octobre, et il est peu probable que cela change pour le Pixel 7. Cela dit, étant donné à quel point nous sommes loin de la sortie, cela pourrait encore changer.

En ce qui concerne les prix, nous nous attendons à ce que le prix global reste similaire à celui du Pixel 6. Comme pour le Pixel 6, Google lancera probablement deux téléphones – un Pixel 7 et un Pixel 7 Pro. Cela signifie que le Pixel 7 pourrait coûter 599 $ et le Pixel 7 Pro à 899 $.