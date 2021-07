Actualités Euro 2020: un journal italien suggère que Boris a acheté le succès de l’Angleterre | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Hier, l’équipe de Gareth Southgate a remporté une victoire historique après avoir battu le Danemark 2-1 en demi-finale. Désormais, l’Angleterre affrontera l’Italie en finale au stade de Wembley. Un article de la Gazzetta dello Sport – qui a depuis été supprimé – affirmait que la “sanction généreuse” infligée à l’Angleterre “confirme les soupçons d’un retour de faveur” à M. Johnson pour avoir arrêté la Super League européenne.

Mais l’article de la Gazzetta dello Sport – qui a déclaré “prenons la couronne” – a suggéré que le Danemark avait “effrayé” l’Angleterre.

Cependant, de nombreux fans anglais se sont tournés vers Twitter pour soutenir leur équipe, affirmant que les Italiens étaient secoués.

Une personne a commenté : « Personne ne fait de théories du complot comme les Italiens… les meilleurs du monde des affaires, de classe mondiale.

“Je viens juste de s’échauffer au cas où un gros viendrait contre eux dimanche.

“Ce pourrait être à nouveau Corée 2002, quand ils ont accusé l’arbitre et la Fifa de truquer les matchs.”

Une autre personne a ajouté : « Les Italiens parlent de plongée ?!

“Faites-moi une faveur les gars…”

Alors que quelqu’un d’autre a fait écho: “Venant d’un pays connu pour les matchs truqués, cela le rend absolument hilarant.”

Une sixième personne a déclaré que M. Johnson n’avait rien à voir avec l’arrêt de la Super League et l’a accusé d’avoir pris le train en marche.

Ils ont écrit : « Johnson n’a précisément rien fait pour arrêter la Super League.

“Il a juste pris le train en marche à la fin après que les fans aient clairement fait savoir qu’ils étaient mécontents.”

D’autres correspondants sportifs italiens se sont également moqués des chances de l’Angleterre contre l’Italie avec le correspondant de beIN Sports, Tancredi Palmeri, a tweeté : “C’est la plongée à la maison.”

Beaucoup ont suggéré qu’il s’agissait d’une référence à la chanson populaire des Trois Lions et affirment que Raheem Sterling ne méritait pas la peine qui lui a été infligée.

Plus tôt cette année, M. Johnson a déclaré qu’ils devraient “larguer une bombe législative” pour arrêter la Super League européenne et “nous devrions le faire maintenant”.

Il a ajouté: “Ce que nous voulons avant tout, c’est soutenir la Football Association, soutenir la Premier League, et espérer que nous pourrons contrecarrer cette proposition avant qu’elle n’aille beaucoup plus loin.”

C’est la première fois que l’Angleterre atteint la finale d’un tournoi de football depuis sa victoire en Coupe du monde 1966.

Cependant, l’Italie a remporté la Coupe du monde à quatre reprises et les Championnats d’Europe une fois, en 1968, et a terminé deuxième en 2000 et 2012.