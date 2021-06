Actualités Euro 2021 EN DIRECT: Christian Eriksen le dernier après l’effondrement; Préparation du match en Angleterre

Le milieu de terrain danois Christian Eriksen est réveillé et s’est stabilisé dans un hôpital de Copenhague après s’être effondré lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 samedi contre la Finlande, son état étant surveillé aujourd’hui.

L’ancien meneur de jeu de Tottenham est tombé au sol au Parken Stadium peu avant la mi-temps du match du Groupe B, laissant les joueurs des deux équipes en détresse. Les médecins ont administré un traitement prolongé sur le terrain avant que le joueur de l’Inter ne soit envoyé à l’hôpital.

Le match a repris après un retard de près de 90 minutes, les équipes étant de retour sur le terrain du Parken Stadium sous des applaudissements chaleureux, la Finlande s’imposant 1-0. Nous vous apporterons les dernières nouvelles sur l’état d’Eriksen.

En ce qui concerne les matches d’aujourd’hui, l’Angleterre commence son inclinaison lors du tournoi de Wembley contre la Croatie, avant que l’Autriche n’affronte la Macédoine du Nord et les Pays-Bas accueillent l’Ukraine.

LIRE LA SUITE

Suivez toutes les dernières nouvelles et l’évolution de l’Euro 2020 avec le blog LIVE de Standard Sport.

Dernières nouvelles de l’Euro 2020

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1623569016

Christian Eriksen n’a eu aucun problème cardiaque pendant son séjour avec le club de Premier League Tottenham Hotspur, a déclaré son ancien cardiologue.

Le Dr Sanjay Sharma de l’Université St. George de Londres a déclaré qu’Eriksen avait rendu les tests normaux depuis 2013, mais la vue du meneur de jeu de l’Inter Milan tombant au sol avait brièvement fait craindre que les médecins aient manqué quelque chose.

« J’ai pensé : « Oh mon Dieu ? Y a-t-il quelque chose que nous n’avons pas vu ? » Mais j’ai regardé tous les résultats des tests et tout semblait parfait”, a déclaré Sharma au Mail dimanche.

“Depuis le jour où nous l’avons signé, c’était mon travail de le dépister et nous l’avons testé chaque année. Donc, ses tests jusqu’en 2019 étaient certainement tout à fait normaux, sans défaut cardiaque sous-jacent évident. Je peux en témoigner parce que j’ai fait les tests .”

.1623568824

Ce n’est qu’un jeu

Les scènes d’hier ont prouvé que peu importe la rivalité ou la compétition dans le sport, le bien-être des joueurs passe avant tout.

Nous continuons d’adresser nos meilleurs vœux à Christian Eriksen et à sa famille, ainsi qu’à tous ceux qui sont associés à l’équipe danoise et à la FA.

1623531730

Les joueurs avaient le choix de reporter le match

Kasper Hjulmand a également confirmé que le Danemark s’était vu proposer l’option alternative de terminer le match demain, mais a choisi de reprendre.

« Nous avions deux options pour jouer au jeu [today] ou demain à 12h et tout le monde a accepté de jouer aujourd’hui. Vous ne pouvez pas jouer à un jeu avec de tels sentiments. Nous avons essayé de gagner. C’était incroyable, ils ont réussi à sortir et à essayer de jouer la seconde mi-temps.

1623531539

Les joueurs danois “finis émotionnellement”

Le patron du Danemark, Kasper Hjulmand, a déclaré que certains de ses joueurs étaient « émotionnellement épuisés » après avoir été témoins de l’effroyable effondrement de Christian Eriksen cet après-midi.

“Ce fut une soirée vraiment difficile, au cours de laquelle on nous a tous rappelé quelles sont les choses les plus importantes dans la vie”, a déclaré Hjulmand. «Ce sont des relations significatives. Ce sont ces gens qui nous sont proches. C’est la famille et les amis.

« Tout, tout, tout – toutes les pensées vont à Christian et à sa famille.

« Je ne pourrais pas être plus fier de cette équipe, qui prend bien soin les uns des autres.

«Il y a des joueurs là-dedans qui sont complètement finis émotionnellement. Des joueurs qui, un autre jour, n’auraient pas pu jouer ce match. Ils se tiennent. Ce fut une expérience traumatisante. »

1623529617

Lineker: Le match du Danemark a été la diffusion la plus angoissante de ma carrière

Gary Lineker était en tête de la couverture de la BBC du match de ce soir à Copenhague et vient de tweeter sa réaction.

« En 25 ans de travail, ce fut l’émission la plus difficile, la plus pénible et la plus émouvante à laquelle j’aie jamais participé.

“Merci à (les experts du studio) Cesc Fabregas, Alex Scott et Micah Richards pour votre professionnalisme, votre chaleur et votre empathie.

« Guérissez-vous bientôt, Christian Eriksen.

1623528551

L’Angleterre appelle à l’unité dans un message aux fans

1623528066

Le gardien tchèque Pavlenka exclu

Une petite nouvelle d’ailleurs dans le groupe anglais, avec la République tchèque obligée de faire un changement tardif dans son effectif.

Le gardien Jiri Pavlenka a été exclu en raison de problèmes de dos persistants. L’équipe a déclaré que le gardien du Werder Brême n’avait pas voyagé avec l’équipe à Glasgow pour son match d’ouverture contre l’Écosse lundi.

Cela laisse Tomas Vaclik comme premier choix dans le but. Ales Mandous sera son remplaçant, tandis que le gardien d’Augsbourg Tomas Koubek rejoindra l’équipe mardi pour remplacer Pavlenka.

1623527163

Comment la presse danoise a réagi

1623526656

La Belgique passe à deux

Nous vous apporterons toutes les réactions de Copenhague au fur et à mesure que nous les aurons. En attendant, Thomas Meunier a doublé l’avance de la Belgique sur la Russie et ils sont bien partis pour un départ parfait dans le Groupe B.