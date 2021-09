Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Aider la ligne i20 N à se démarquer ! Voici tous les détails.

Mobis India, qui fabrique des pièces automobiles, des accessoires et des solutions de mobilité pour Hyundai Motors en Inde, a présenté une multitude d’accessoires pour newi20NLine. Yong Goon Park, directeur général de la division des pièces détachées de Mobis India-AS, a déclaré que son ensemble d’accessoires peut donner à la i20 N Line une cure de jouvence complète. « Les nouveaux accessoires en finition carbone confèrent à la voiture une apparence sportive distinctive. Qu’il s’agisse du phare, du feu arrière, des moulures latérales, du protecteur d’angle de pare-chocs, du garde-boue, du capuchon de valve de pneu et plus encore, les designs sont tous prêts à être ludiques et élégants. En outre, vous avez le choix entre une multitude de tapis de sol, tels que des tapis de coffre standard, design, double couche et 3D, etc. . “

La société a introduit des packs d’accessoires organisés pour la gamme i20 N. Il s’agit du forfait Flamboyant (Rs 13 923) et du forfait Athlétique (Rs 24 523). « Nous nous efforçons constamment d’adopter les préférences d’une nouvelle génération de passionnés, afin de faire correspondre leurs goûts avec notre gamme d’accessoires », a ajouté Park.

