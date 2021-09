Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

La carte HERE HD Live se compose de plusieurs couches fournissant des informations permettant à une voiture de savoir où elle se trouve exactement et ce qui l’attend.

HERE TECHNOLOGIES, la plate-forme technologique et de données de localisation, a annoncé que sa carte HD Live Map fait partie intégrante du nouveau Drive Pilot de Mercedes-Benz, qui est le premier système de conduite automatisée de niveau 3 SAE (Society of Automotive Engineers) disponible dans le commerce conçu conduire un véhicule sous certaines conditions en Allemagne. En commençant par la nouvelle Classe S, Mercedes-Benz prévoit de commercialiser son Drive Pilot plus tard cette année.

Lorsqu’il est activé, Drive Pilot contrôle la vitesse du véhicule ainsi que la distance par rapport au véhicule qui précède et guide une voiture en toute sécurité dans sa voie sans aucune intervention du conducteur. sa technologie en fournissant au système des données détaillées sur le réseau routier tridimensionnel. En combinaison avec l’entrée des capteurs du véhicule, les données cartographiques sont utilisées par le Drive Pilot pour manœuvrer un véhicule sur le réseau routier public », a ajouté HERE.

La carte HERE HD Live se compose de plusieurs couches fournissant des informations permettant à une voiture de savoir où elle se trouve exactement et ce qui l’attend. Il peut permettre à un véhicule de s’adapter de manière proactive aux conditions changeantes de la route, par exemple en ajustant sa vitesse avant une prochaine fermeture de voie. Ceci est possible grâce à la technologie de cartographie avancée de HERE qui garantit à la fois la précision et la fraîcheur de sa carte HD Live.

« Drive Pilot reçoit des informations sur la géométrie de la route, le profil de l’itinéraire, les panneaux de signalisation et les événements de circulation inhabituels (par ex. accidents ou travaux) à partir d’une carte numérique HD, qui est un élément clé pour la conduite automatisée. Son système de positionnement ultra précis va bien au-delà du système GPS habituel. Cela nous permet de redonner à nos clients l’une des choses les plus précieuses dans la vie : le temps, combiné à une expérience de conduite luxueuse », a déclaré Georges Massing, vice-président MBOS : conduite automatisée, Powernet & Integration E/E, Mercedes-Benz.

« Nous sommes ravis d’être parmi les premières entreprises au monde à fournir une carte HD pour les véhicules de production en série capables d’une conduite automatisée au niveau SAE 3 », a ajouté Edzard Overbeek, PDG de HERE Technologies. « De retour à l’IAA 2013, nous avons lancé le concept d’une carte HD en tant que composant essentiel pour la conduite automatisée avec Mercedes-Benz dans le cadre du projet de recherche S 500 Intelligent Drive sur la route commémorative historique de Bertha Benz. Depuis lors, nous avons continué à développer, affiner et mettre à l’échelle notre technologie de cartographie HD. »

Mercedes-Benz prévoit de rendre Drive Pilot disponible pour la première fois dans sa nouvelle Classe S au quatrième trimestre de cette année. Dans un premier temps, il sera capable de rouler en mode automatisé conditionnellement à des vitesses allant jusqu’à 60 km/h dans des conditions de circulation dense ou de congestion sur des tronçons d’autoroutes appropriés en Allemagne.

