Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

L’attente est terminée, car la MG Astor casse enfin la couverture. La MG Astor est le premier véhicule en Inde à proposer une sécurité autonome de niveau 2, ainsi qu’un assistant personnel pour garder les conducteurs engagés et une multitude de fonctions de connectivité intelligentes.

Après de nombreux teasers, MG a dévoilé l’Astor, un SUV compact qui se situera sous l’Hector dans la gamme MG. La MG Astor rivalisera avec les Hyundai Creta, Kia Seltos, Renault Duster et d’autres véhicules de cette catégorie. Ce qui distingue la MG Astor récemment dévoilée des autres véhicules du segment, c’est l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et des fonctions de sécurité autonome de niveau 2.

Nous avons couvert la pléthore de fonctionnalités offertes par la MG Astor, mais voici un rappel rapide pour ceux qui l’ont manqué. L’Astor dispose d’un assistant personnel embarqué avec lequel le conducteur peut réellement avoir une conversation. Les passagers peuvent exiger les dernières nouvelles, demander à l’Astor de vous raconter des blagues et même demander des faits que le véhicule recherchera sur Wikipédia et racontera. Le système d’assistant personnel a été conçu par une société appelée Star Design, et le système peut réagir à une personne et même vous regarder lorsqu’on lui parle.

MG Astor obtient une technologie de sécurité autonome de niveau 2, en partenariat avec Bosch

En ce qui concerne les fonctionnalités de connectivité de l’Astor, MG s’est associé à Jio pour les services Internet et dispose d’un système d’infodivertissement de 10,1 pouces. Avec le hub i-Smart du véhicule, on peut profiter des services Internet, et grâce au partenariat de MG avec Park+ et MapMyIndia, les conducteurs peuvent réserver des places de stationnement dans la voiture et payer la même chose en utilisant Paytm FASTags. L’un pour les geeks de la technologie serait la fonction de passeport numérique offerte par MG, qui peut être utilisée pour enregistrer les documents numériques du véhicule et l’historique d’entretien de l’Astor. Encore une fois, MG s’est associé à L&T Technology Services pour garder les données précieuses à l’abri des regards indiscrets.

En parlant des caractéristiques de sécurité de l’Astor, la MG Astor obtient une technologie de sécurité autonome de niveau 2, en partenariat avec Bosch. Les caractéristiques comprennent l’avertissement de sortie de voie, la prévention de sortie de voie, l’assistance au maintien de voie, le freinage d’urgence autonome, l’avertissement de collision avant, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance aux phares, etc. La MG Astor est même livrée avec un système d’assistance de vitesse, qui lit automatiquement la limite de vitesse sur la route et maintient le véhicule dans cette limite. Le MG Astor rejoint le Mahindra XUV700 récemment lancé et le Gloster pour disposer de la technologie ADAS de niveau 2.

Enfin, en ce qui concerne les spécifications du moteur, la MG Astor obtiendra un moteur essence à aspiration naturelle de 1,5 litre capable de 109 ch et 144 Nm de couple, et un moteur essence turbo de 1,3 litre qui fait 138 ch et 220 Nm de couple. Le moulin de 1,5 litre aura une boîte de vitesses manuelle ou CVT à 8 étapes, tandis que l’unité de 1,3 litre sera jumelée à une automatique. La MG Astor sera lancée en Inde plus tard cette année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.