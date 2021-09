Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Tata Motors a annoncé que sa gamme de véhicules connaîtra une hausse de prix de 2%, basée sur le modèle et la variante, à compter du 1er octobre. Tata Motors a annoncé la hausse des prix sur une déclaration officielle.

Tata Motors a annoncé que sa gamme de véhicules utilitaires connaîtra une hausse de prix de 2%, à compter du 1er octobre 2021. La hausse des prix sera basée sur le modèle et la variante et dans un communiqué officiel, le constructeur de CV a déclaré que la hausse des prix est en raison de la hausse du prix des matières premières.

Tata Motors a publié un communiqué officiel indiquant que « Tata Motors augmentera le prix de sa gamme de véhicules utilitaires à compter du 1er octobre 2021. La hausse effective des prix, de l’ordre de 2%, sera mise en œuvre sur la base du modèle et de la variante de le véhicule.”

« La hausse continue du coût des matières premières, telles que l’acier et les métaux précieux, oblige l’entreprise à en répercuter une partie par une augmentation du prix des produits. La société s’est en outre efforcée de minimiser l’augmentation du prix en absorbant une certaine partie du coût à différents niveaux de fabrication. De plus, Tata Motors poursuit ses efforts pour offrir le coût total de possession le plus bas à ses clients et propriétaires de flottes. »

