Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Yulu et Adani Electricity se sont associés pour mettre en place 500 stations d’échange de batteries à travers Mumbai. Ces stations d’échange de batteries seront ouvertes 24h/24 et 7j/7, et Adani Electricity s’adaptera aux exigences de Yulu.

Yulu s’est associé à Adani Electricity Mumbai Limited pour réduire les embouteillages et la pollution de l’air à Mumbai en aidant Yulu à recharger ses vélos électriques. Le partenariat verra 500 stations d’échange de batteries à Mumbai au cours des 18 prochains mois.

Yulu s’est associé à plusieurs entreprises qui livrent de la nourriture, des produits d’épicerie et des médicaments avec le vélo électrique DEX, un deux-roues électrique personnalisé qui offre une autonomie de 60 km par charge et une charge de 12 kg. Yulu a déployé jusqu’à 10 000 vélos électriques DEX à Mumbai, Bangalore et Delhi. À Mumbai, Yulu a déployé ces vélos électriques dans la zone BKC et Navi Mumbai, tandis qu’Adani Electricity aidera à installer des stations d’échange de batteries et à évoluer selon les exigences de Yulu. Ces stations d’échange de batteries seront ouvertes 24h/24 et 7j/7.

Un porte-parole d’Adani Electricity a déclaré : « Adani Electricity s’engage à établir une infrastructure pour électrifier la mobilité à Mumbai et à soutenir Yulu dans son parcours pour fournir une solution de mobilité durable aux Mumbaikars. Adani Electricity Mumbai Limited s’engage à soutenir la nation dans ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Commentant la même chose, Amit Gupta, le co-fondateur de Yulu Bike, a déclaré : « C’est une excellente opportunité en tant qu’AEML et nous avons une vision commune de construire un avenir durable avec des solutions de transport plus vertes. Grâce à cette collaboration, Yulu disposera d’un accès de charge et d’échange de batterie 24h/24 et 7j/7 sur plusieurs points de Mumbai, et ce sera notre première étape ensemble vers l’électrification de la mobilité à Mumbai. Nous installerons 500 bornes de recharge pour véhicules électriques dans tout Mumbai au cours des 18 prochains mois. »

