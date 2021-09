Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

in

Grip Invest a levé 6 crores pour Zypp Electric pour aider à louer 750 deux-roues électriques, aidant la startup à étendre sa flotte. Jusqu’à présent, Grip a facilité la location d’actifs d’une valeur de plus de 100 crores.

Grip Invest, une plate-forme numérique pour faciliter les investissements adossés à des actifs, a levé 6 crores pour Zypp Electric. L’investissement aidera à louer 750 deux-roues électriques à Zypp Electric, aidant la startup à étendre sa flotte à 2 000 vélos électriques au cours des 18 prochains mois.

Parlant de l’investissement, Nikhil Aggarwal, fondateur et PDG de Grip Invest, a déclaré : « Les fondateurs avisés comprennent l’importance des différentes formes de capital pour répondre aux différentes exigences de leur entreprise. Surtout pour les entreprises de mobilité, le leasing peut être un formidable catalyseur de croissance. C’est la décennie de l’adoption des véhicules électriques et nous sommes ravis de travailler déjà avec 15 entreprises telles que Zypp pour louer des véhicules électriques et des infrastructures de recharge. »

Selon un communiqué officiel, « les vélos loués par Grip et exploités par Zypp ont créé des opportunités d’emploi pour 1000 personnes et ont permis de réduire 14340 tonnes de CO2 au cours des 13 derniers mois.

Jusqu’à présent, Grip a facilité la location d’actifs d’une valeur supérieure à 100 et a permis à plus de 40 entreprises telles que Udaan, Furlenco, Holisol, Everest Fleet, Loadshare, IPL Tech, ChargeZone, Vogo, FleetX, FabAlley, BlueTokai, etc. un autre canal de capital de croissance.

Rashi Agarwal, co-fondateur et CBO, Zypp Electric a déclaré : « Plusieurs entreprises de mobilité mondiales ont réussi à tirer parti du modèle de location d’équipements pour faire évoluer leurs opérations commerciales et devenir plus agiles en convertissant les dépenses d’investissement en dépenses d’exploitation. L’approche de financement d’actifs nous permet d’utiliser les capitaux propres levés de manière très efficace et nous avons été les premiers dans l’industrie des véhicules électriques à démarrer cela il y a près de 3 ans.

« Nous facilitons près de 10 000 livraisons par jour et nous nous développons rapidement. En louant des actifs par le biais d’investissements facilités par Grip, nous espérons étendre davantage nos opérations et aller plus loin dans 30 villes du pays tout en investissant davantage dans une expérience EV transparente. Maintenant, nous avons pour mission de passer de 2 000 à 100 000 véhicules électriques au cours des prochaines années. »

