Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Komaki Electric Vehicles a réduit les prix de ses scooters, qui sont disponibles sur le marché pour moins de 60 000 (batterie lithium-ion) et moins de 45 000 (batterie Gel). Le scooter offre une autonomie allant jusqu’à 120 km par charge.

Komaki Electric Vehicles avait lancé le Komaki XGT-X1 en juin de l’année dernière. Le véhicule est disponible sur le marché pour moins de 60 000 (batterie lithium-ion) et moins de 45 000 (batterie Gel). Komaki a déjà vendu environ 25 000 unités de son modèle XGT-X1 et propose une gamme de scooters comprenant 12 modèles sans permis et trois modèles d’enregistrement.

Le Komaki XGT-X1 est équipé d’une suspension avant télescopique, d’un système de verrouillage antivol, d’un coffre massif, d’un tableau de bord intelligent, de capteurs pour aider à diagnostiquer le scooter à distance, d’un siège confortable et d’un verrou à distance, entre autres. La société a également lancé une nouvelle batterie qui offre une autonomie de 100 à 120 km par charge en mode Eco.

À propos du lancement, Gunjan Malhotra, directeur de la division électrique de Komaki, a déclaré : « Des années et des années de recherche et développement ont été consacrées à la création de ce modèle, et nous sommes ravis de le lancer enfin sur le marché. Comme toujours, nous nous sommes concentrés sur l’abordabilité tout en emballant le véhicule avec des caractéristiques étonnantes qui sont exclusives aux véhicules électriques Komaki.

« Compte tenu de la hausse des prix du pétrole et des niveaux de pollution, je pense qu’il est temps que nous commencions à passer aux véhicules électriques. Les gens commencent à adopter le changement et à mesure que l’infrastructure de recharge s’améliore, nous verrons de plus en plus de véhicules électriques sur nos routes. C’est en effet l’avenir vers lequel nous devons nous réjouir.

