Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

L’attente tant attendue est terminée – Royal Enfield lance le 2021 Classic 350 à ₹ 1,84 lakh, ex-showroom. Le Royal Enfield CLassic 350 2021 bénéficie de la plus grande mise à jour depuis des années sous la forme d’un nouveau moteur et d’autres éléments, lui donnant une touche plus moderne. Le tout nouveau Classic 350 est disponible en 5 éditions et 11 options de couleurs.

Les prix de la Royal Enfield Classic 350 2021 sont les suivants :

2021 Royal Enfield Classic Redditch – 1,84,3742021 Royal Enfield Classic Halcyon – 1,931232021 Royal Enfield Classic Signs – ₹2,04,3672021 Royal Enfield Classic Dark – ₹2,11,4652021 Royal Enfield Classic Chrome – ₹2,51,118

En commençant par le moteur, le Royal Enfiled 350 2021 reçoit un moteur de la série J, similaire au Royal Enfield Meteor. Le moteur est un moteur à quatre temps refroidi par air de 349 cm3 avec arbres à cames en tête (OHC) qui développe 20,2 ch et 27 Nm de couple, à l’aide d’une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses et d’un système d’injection de carburant. Comparé au standard 350 en fonte, aux AVL et à la gamme Classic de la génération précédente qui utilisaient des moteurs à tige de poussée, le nouveau moteur OHC est beaucoup plus raffiné et efficace.

Tarifs Royal Enfield Classic 2021 (hors salle d’exposition)

Bien que l’extrémité inférieure du moteur ressemble aux jumeaux 650, Royal Enfield dit qu’il n’a rien en commun avec les moteurs 650cc qui alimentent le Continental et l’Interceptor 650. Le nouveau moteur reçoit un contrepoids qui réduit considérablement les vibrations. .

Le Classic 350 nouvellement lancé conserve le même empattement que le modèle de l’ancienne génération (1390 mm), alors qu’il est plus court de 4 mm (2145 mm), plus étroit de 5 mm (785 mm) et a une meilleure garde au sol à 170 mm par rapport à 135 mm de garde au sol sur le modèle sortant. La Royal Enfield Classic 2021 pèse 195 kg (comme l’ancienne) et a une capacité de réservoir de 13 litres, 0,5 litre de moins que l’ancienne et la hauteur de la selle est de 805 mm du sol.

En ce qui concerne la suspension, le 2021 Classic 350 dispose d’une fourche télescopique de 41 mm à l’avant et d’amortisseurs doubles réglables en 6 étapes à l’arrière. Les fonctions de freinage sont assurées par des freins à disque aux deux extrémités avec ABS à un ou deux canaux. Le 2021 Classic 350 conserve la configuration des roues avant de 19 pouces et arrière de 18 pouces, disponibles avec des roues en alliage ou des roues à rayons.

En parlant des caractéristiques, le nouveau Royal Enfield CLassic 350 est doté d’un groupe d’instruments semi-numérique avec navigation, indicateur de niveau de carburant, port de charge USB et écran LCD pour le compteur kilométrique, le compteur journalier et l’horloge. Les réservations pour le nouveau Royal Enfiled Classic 350 2021 commencent ce soir.

