Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Kia India a annoncé que le directeur exécutif et directeur des ventes et de la stratégie commerciale (CSBO) de la société, Tae-Jin Park, a été nommé nouveau directeur général et PDG de Kia India. Il succède à Kookhyun Shim dans ses nouvelles fonctions, à compter du 4 octobre 2021. Tae-Jin Park est associé à Kia India depuis janvier de l’année dernière, mais il est avec Kia depuis 1987.

Dans son nouveau rôle, Tae-Jin Park supervisera la croissance de la marque et son expansion sur le marché dans le pays. Kia a déclaré: “Il dirigera les opérations en Inde et supervisera directement l’ensemble de la fabrication, de la stratégie et du développement des produits, de la planification commerciale et des ventes.” L’ancien PDG de Kia, Kookhyun Shim, prendra sa retraite et retournera en Corée.

Parlant de son nouveau rôle, Tae-Jin Park, le nouveau directeur général et PDG de Kia India a déclaré : « C’est un honneur et un privilège absolu de diriger les opérations en Inde et de faire avancer l’histoire de Kia dans le pays, en s’appuyant sur les solides par M. Shim. L’Inde est un marché stratégique pour Kia et a le potentiel de favoriser la croissance de la marque à l’échelle mondiale. »

«Au cours de notre court voyage en Inde jusqu’à présent, nous avons franchi de nombreuses étapes et ces réalisations témoignent de notre engagement à révolutionner l’industrie automobile en faisant une différence dans l’ensemble de l’écosystème automobile. Nos objectifs ambitieux ne nous mettront pas seulement au défi, mais nous aideront également à établir l’Inde comme un important centre de vente, de production et de recherche et développement pour Kia. »

