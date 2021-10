Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

in

Anurag Mehrotra, ancien directeur général et président de Ford, a rejoint Tata Motors. Il occupe le poste de vice-président – Affaires internationales et stratégie pour l’unité commerciale des véhicules commerciaux (CVBU) de Tata.

Anurag Mehrotra a rejoint l’activité véhicules utilitaires de Tata Motors en tant que VP, International Business and Strategy. L’ancien directeur général et président de Ford India, a récemment démissionné de son poste après que Ford a annoncé la fermeture de ses unités de fabrication en Inde.

Avant son poste de directeur général et président de Ford, Anurag Mehrotra a occupé plusieurs postes chez Ford dans les domaines du marketing, des ventes et des services. Avant cela, Anurag était vice-président du marketing d’entreprise chez WNS Global Services. Dans son nouveau rôle, l’ancien directeur général de Ford rendra compte à Girish Wagh, directeur exécutif et chef de l’unité commerciale des véhicules utilitaires (CVBU).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.