Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Lors d’une conversation avec Venkat Subramaniam, directeur de l’activité automobile chez SKF Inde, nous comprenons mieux le marché automobile sensible en Inde, comment il peut être plus performant et comment nous pouvons passer plus efficacement aux véhicules électriques.

L’industrie automobile indienne est dans un état délicat. Il y a eu plusieurs changements cruciaux ces derniers temps, de la mise en œuvre des normes BS6 à la poussée pour l’adoption des véhicules électriques. Outre les constructeurs automobiles eux-mêmes, les fournisseurs de composants automobiles sont également confrontés à des moments difficiles. Avec la première vague du coronavirus et les confinements, l’industrie dans son ensemble est confrontée à des moments difficiles.

Cependant, avec de telles périodes, les entreprises recherchent des moyens innovants de surmonter les difficultés. Pour mieux comprendre le marché, Express Mobility a contacté Venkat Subramaniam, directeur des activités automobiles de SKF Inde.

La pandémie a beaucoup affecté l’industrie automobile. Existe-t-il un plan défini si un tel incident se reproduit ?

Incontestablement, la pandémie a durement touché le secteur automobile. Cependant, le secteur connaît une croissance négative prolongée depuis un certain temps déjà. Le déclin actuel de l’industrie automobile peut être attribué à divers facteurs. La hausse des prix du carburant, le ralentissement de la croissance des revenus et la confusion autour des normes d’émission BS-VI entraînent un ralentissement général de la confiance des consommateurs. De plus, au cours des dernières années, la taille du marché organisé de l’occasion s’est considérablement développée, ce qui a eu un impact sur la demande de véhicules neufs. Actuellement, les pénuries de semi-conducteurs perturbent les ventes de véhicules, et cela pourrait se répercuter tout au long de 2022.

Chez SKF, nous nous efforçons de gagner des parts de marché dans le segment automobile, en particulier dans les deux-roues et les tracteurs, et continuerons à travailler en partenariat avec les clients pour répondre à leurs besoins croissants. Par exemple, nous avons récemment introduit trois nouveaux produits de rechange automobile, notamment la chaîne et les pignons pour les deux-roues, les courroies de distribution et le système de direction et de suspension pour les quatre-roues afin de répondre aux besoins des clients en matière de performances et de durabilité améliorées.

Quelles stratégies ont permis à SKF de surmonter la crise l’année dernière ?

Chez SKF, les effets de la deuxième vague de COVID-19 n’ont pas modifié notre stratégie et nous restons confiants quant aux opportunités de croissance à venir. Nous continuerons de nous concentrer sur l’exécution de nos stratégies, le maintien de l’efficacité opérationnelle, le maintien de l’orientation client et l’assurance d’une discipline en matière de coûts menant à une solide performance financière et à une augmentation de la valeur actionnariale.

Pour l’avenir, nous considérons la numérisation comme un outil permettant de mettre en œuvre et de fournir des solutions proactives et de positionner SKF solidement pour une croissance à long terme. Par exemple, une tendance majeure est l’industrie du marché secondaire qui tire parti des technologies numériques et du commerce électronique pour atteindre les clients. Nous avons récemment lancé notre portail de commerce électronique – emarketplace, qui héberge une large gamme de produits et de solutions et offre une expérience en ligne fiable et transparente à nos clients existants et nouveaux. Tous les détaillants du marché secondaire de l’automobile, les mécaniciens et les propriétaires de flottes bénéficieront de cette large gamme de produits et de solutions.

De même, le segment des véhicules électriques (VE) prend de l’ampleur. Il est donc impératif que les équipementiers, les fournisseurs et les concessionnaires soient prêts à suivre ce changement apporté par l’électrification. Chez SKF, nous sommes prêts à aider les clients avec des solutions et des alternatives de conception pour réduire les pertes de puissance globales du système et ainsi maximiser l’autonomie de fonctionnement des véhicules électriques par charge. Nous travaillons aux côtés de nos clients pour garantir que les roulements sont adaptés à l’avenir avec des améliorations en termes de performances, d’efficacité et de fiabilité.

Quelles mesures l’industrie automobile doit-elle prendre si une situation comme 2020 (pandémie, confinement) se reproduit ?

Il y a peu de choses qui sont communes à tous les secteurs et en particulier pour le secteur automobile. Tout d’abord, les entreprises doivent se concentrer sur la réduction des risques de leur chaîne d’approvisionnement. Avoir un engagement constant avec les fournisseurs contribuera à une montée en puissance rapide alors que le marché commence à se redresser, à minimiser les coûts et à optimiser la fabrication et la distribution.

Deuxièmement, étant donné les nouveaux comportements d’achat des clients, il est important de rester connecté avec les clients par voie numérique. Les entreprises devront repenser le modèle de vente en adoptant les canaux numériques, ainsi qu’en considérant des modèles de vente directe.

Troisièmement, pour éviter les problèmes de pénurie de main-d’œuvre et de pertes de productivité, les équipementiers automobiles et les fournisseurs de pièces doivent se concentrer sur le renforcement de leur parcours de numérisation et introduire davantage d’automatisation, de technologies connectées et de mécanisation. Enfin, il est impératif pour les constructeurs automobiles de s’engager en permanence avec les consommateurs en inventant des moyens nouveaux et innovants d’améliorer l’engagement.

Quels sont certains des revers auxquels l’industrie automobile est confrontée sur le chemin des véhicules électriques ?



Une chose est sûre, les VE sont l’avenir. Bien qu’ils représentent actuellement une part relativement faible du marché, la demande pour les véhicules électriques augmente rapidement. Des infrastructures de recharge inadéquates, des différences de prix entre les véhicules électriques et les véhicules ICE à l’anxiété liée à l’autonomie, aux options de financement et à la faible sensibilisation des consommateurs, il reste beaucoup à faire pour favoriser l’adoption des véhicules électriques parmi les consommateurs.

Selon vous, quelles technologies manquent à l’Inde pour électrifier les véhicules utilitaires ?

Il y a deux grands domaines que nous devons considérer. Premièrement, les stations de recharge inadéquates. En règle générale, les véhicules utilitaires font en moyenne 300 km par jour. Avec seulement 1 800 stations de recharge en Inde (selon la Society of Manufacturers of Electric Vehicles), l’option EV pour les véhicules utilitaires ne semble pas viable. Alors que les véhicules conventionnels peuvent être ravitaillés dans les stations essence/diesel, une telle infrastructure régularisée n’est pas encore disponible pour les véhicules électriques.

Deuxièmement, le prix élevé des véhicules électriques. Actuellement, les véhicules électriques ne constituent pas une bonne proposition de valeur du point de vue du coût total de possession. La batterie étant l’un des composants les plus importants des véhicules électriques, il est très important de disposer de capacités de fabrication locales pour réduire le coût total du véhicule. Alors que le gouvernement aide à construire l’infrastructure requise, davantage d’efforts sont nécessaires en termes d’utilisation de vieilles batteries et d’utilisation de technologies plus efficaces pour encourager l’adoption des véhicules électriques.

Quelles sont certaines des technologies/innovations que SKF a intégrées aux roulements pour véhicules électriques, car ils doivent résister à des forces de couple plus élevées (par rapport aux ICE) ?

Nous investissons dans de nouveaux développements technologiques et adaptons ou reconcevons les roulements conventionnels. Dans l’ensemble, nous disposons d’un portefeuille de solutions innovantes qui permettent un entraînement robuste et efficace du groupe motopropulseur. De nombreux équipementiers de premier plan en Asie, en Europe et en Amérique du Nord font confiance aux roulements et aux solutions SKF dans le cadre de leurs conceptions de transmission électrique. Les roulements à billes à gorge profonde hybrides SKF (DGBB), par exemple, utilisent des éléments roulants en céramique et des bagues en acier. Les roulements de ce type offrent des performances améliorées à grande vitesse et des caractéristiques d’isolation électrique de premier ordre, ce qui en fait le premier choix pour les groupes motopropulseurs EV hautes performances. En outre, SKF développe également des solutions spécifiques aux applications pour atténuer le risque de fuite de courant au niveau du système et pour protéger l’ensemble de la transmission EV.

De votre point de vue, comment le gouvernement peut-il améliorer les politiques pour favoriser les véhicules électriques et leur pénétration ?

Le gouvernement encourage l’adoption des véhicules électriques et vise à ce que d’ici 2030, les ventes de véhicules électriques représentent 30 % de toutes les ventes de véhicules neufs. Jusqu’à présent, l’impact des véhicules électriques sur les fabricants de la chaîne de valeur automobile a été limité, mais comme le gouvernement met en place des réglementations et des politiques strictes (FAME 2 et PLI) et que de plus en plus de personnes passent aux véhicules électriques, le changement peut être plus soudain que ce à quoi nous nous attendions. Il est donc impératif de se concentrer sur des mesures du côté de l’offre qui incluent la fabrication de composants critiques de la technologie EV.

Plusieurs États ont élaboré leurs propres politiques en matière de véhicules électriques, conçues pour inciter les acheteurs ainsi que les équipementiers. Cependant, il est nécessaire d’harmoniser les politiques et de se concentrer sur une politique uniforme à long terme pour développer la confiance des constructeurs automobiles.

De même, outre la politique, l’infrastructure est également importante pour déterminer la viabilité ultime des véhicules électriques. Le gouvernement doit accélérer la construction d’infrastructures de recharge pour l’Inde afin d’aller de l’avant vers une adoption plus rapide des véhicules électriques. Plus important encore, les principales parties prenantes telles que les constructeurs automobiles, les fabricants de batteries, les fournisseurs, les concessionnaires et les sociétés énergétiques doivent collaborer pour ouvrir la voie à la croissance des véhicules électriques en Inde. Les partenariats et les alliances ont de la valeur car ils donneront une impulsion à l’infrastructure de recharge et résoudront la question de l’autonomie. Un autre critère important est de créer une intervention politique pour apporter un soutien financier au secteur des VE par le biais de prêts concessionnels ou de prêts garantis par le gouvernement pour aider à développer le secteur des VE en Inde.

