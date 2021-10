Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Carzonrent a lancé la première plateforme indienne de mobilité EV en tant que service – Plug Mobility. La société prévoit de fournir une flotte de véhicules électriques avec chauffeur pour différents besoins de mobilité au sol, notamment des taxis d’aéroport, des services aux PME, des limousines et une flotte dédiée, etc.

MG ZS EV (photo utilisée à titre indicatif uniquement)

Carzonrent, le principal fournisseur indien de services de taxi avec chauffeur, a lancé aujourd’hui la première plateforme de mobilité en tant que service de véhicule électrique (VE) du pays appelée Plug Mobility. L’entreprise affirme qu’elle vise à offrir des solutions de mobilité propres et durables à ses clients grâce à une flotte de véhicules électriques afin de créer un écosystème VE cohérent et de réduire l’empreinte carbone dans le pays. Plug Mobility prévoit de fournir une flotte de véhicules électriques avec chauffeur pour différents besoins de mobilité au sol, notamment les voyages d’affaires, les taxis d’aéroport, les services aux PME, les limousines et les flottes dédiées, les transferts d’employés, les transferts d’équipage ainsi que les voyages officiels du gouvernement et du PSU.

Carzonrent est une entreprise vieille de plus de deux décennies et sa flotte indienne a parcouru plus de 5 milliards de kilomètres parcourus dans son réseau national à travers 78 villes. La société affirme avoir lancé Plug Mobility pour faire partie intégrante du rêve de mobilité électrique, autonome et connectée de l’Inde. L’entreprise vise à combler le vide d’une plate-forme de mobilité électrique complète et évolutive pour les entreprises afin de les aider à passer à une énergie propre. Grâce à la connaissance approfondie du domaine de Carzonrent, à l’infrastructure de charge de batterie étendue et aux solutions intelligentes basées sur l’analyse de données pour les besoins de mobilité des entreprises, Plug Mobility envisage d’économiser 389 millions de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone au cours des cinq prochaines années en introduisant 20 000 véhicules électriques à travers le pays.

S’exprimant lors du lancement, M. Rajiv K. Vij, fondateur de Plug Mobility, a déclaré : « Nous sommes une première plate-forme technologique dans le domaine des flottes d’entreprise pour regrouper l’industrie de la mobilité B2B et B2B2C. Chez Plug, notre objectif est de mener la transition de l’industrie de la mobilité vers les véhicules électriques et de réduire la pollution automobile. En plus de cela, nous fournirons une infrastructure de recharge dans les parcs/campus d’entreprise et dans les locaux des clients pour encourager les employés à passer aux véhicules électriques personnels et aider à réduire les niveaux d’émissions dans les campus d’entreprise.

Il a ajouté : « Nous construisons un écosystème d’équipementiers, de grandes institutions financières, de sociétés d’infrastructure de recharge, d’acteurs de la vente de voitures d’occasion et d’agrégateurs d’ateliers pour offrir des prix et des avantages spéciaux sur les flottes, des options de financement, l’accès à l’énergie / la recharge de flotte. , Maintenance de flotte, Gestion de la valeur résiduelle, etc. aux chauffeurs-partenaires et propriétaires de flotte. De plus, en plus d’offrir des voitures électriques à ses clients pour des trajets sans émissions et sans bruit, Plug Mobility offre des économies d’émissions de carbone/co2 et aide à atteindre les objectifs ESG (environnement, social et gouvernance), ainsi qu’une réduction des coûts de carburant sur les kilomètres supplémentaires.

