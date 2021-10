Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Buchmann a beaucoup travaillé avec des organisations telles que VW Group AG, VW Group Russia & CIS, Groupe PSA et AUDI AG.

Skoda Auto Volkswagen India Pvt Ltd a annoncé la nomination de Berndt A. Buchmann en tant que directeur de groupe, après-vente et logistique des véhicules. Buchmann rapportera à Gurpratap Boparai, directeur général de SAVWIPL et dans son nouveau rôle, il sera responsable de la supervision du plan d’action après-vente pour le groupe. Buchmann a plus de vingt-cinq ans d’expérience automobile dans les domaines de l’après-vente, des opérations de service et de pièces, ainsi que des ventes et du marketing. Auparavant, il a occupé un poste au sein du groupe Volkswagen au Japon en tant que directeur du service après-vente du groupe et responsable du service après-vente de VW. Buchmann a beaucoup travaillé avec des organisations telles que VW Group AG, VW Group Russia & CIS, Groupe PSA et AUDI AG.

Il a également été associé à l’ancien groupe VW Sales India en tant que directeur du service groupe de 2014 à 2017. Justin Nolte, ancien directeur du groupe après-vente et de la logistique des véhicules (VG) a terminé avec succès 4 ans de sa mission chez SAVWIPL et prendra sur une nouvelle mission chez Volkswagen AG, a noté la société. Gurpratap Boparai, directeur général de Skoda Auto Volkswagen India, a déclaré que la marque est ravie d’avoir Berndt à bord et que sa précieuse expérience de plus de 25 ans dans les services après-vente et les opérations de pièces apportera certainement beaucoup de valeur aux clients et aidera l’entreprise. tenir sa promesse de leur offrir la meilleure expérience de propriété. Boparai ajoute que sa compréhension sectorielle holistique sera une valeur ajoutée exceptionnelle à l’entreprise.

Commentant sa nomination, Berndt Buchmann a déclaré que le groupe Volkswagen faisait de grands pas vers le renforcement des relations clients et qu’il se réjouissait de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de direction pour offrir une expérience client fluide, transparente et sur mesure aux précieux clients, ce qui aider la marque à atteindre ses objectifs pour les marchés indiens et étrangers.

