Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Sun Mobility, un fournisseur d’infrastructures et de services énergétiques pour les véhicules électriques (VE), a annoncé aujourd’hui la clôture réussie d’un tour de financement de 50 millions de dollars (373 crores) par Vitol, un négociant indépendant d’énergie et investisseur dans les énergies zéro émission et renouvelables actifs à l’échelle mondiale. Cet investissement de Vitol permettra une accélération et une expansion significatives des services de Sun Mobility en Inde et sur certains marchés mondiaux.

Vitol dessert les marchés de l’énergie dans le monde depuis plus de 55 ans et a engagé plus de 7 000 crores de capital dans des projets d’énergie durable. Avec ce nouveau financement et ce soutien stratégique, Sun Mobility prévoit d’étendre sa présence dans toutes les grandes villes à la fois en augmentant le nombre de points d’échange, en s’associant à divers équipementiers, en collaborant avec divers opérateurs de flotte et distributeurs pour introduire de nouveaux modèles commerciaux et en ajoutant plus de véhicules. à son offre de mobilité en tant que service (MaaS) en constante expansion.

La société vise à mettre en place 500 points SWAP en Inde d’ici la fin de 2022 et prévoit de déployer de nouveaux produits pour améliorer l’expérience d’échange et pour renforcer et étendre davantage son leadership dans l’échange de batteries à travers le pays.

R. Andrew de Pass, responsable des énergies renouvelables chez Vitol Inc, a déclaré : « Avec plus de 160 millions de véhicules à deux et trois roues en Inde, le modèle de SUN Mobility a un potentiel important. L’électrification de la plus grande partie de la flotte de véhicules de l’Inde grâce à une offre flexible et rentable a le potentiel de réduire la pollution urbaine. Nous sommes impatients de travailler avec SUN Mobility alors qu’ils étendent leur empreinte et déploient leur offre attrayante sur d’autres marchés similaires avec l’aide de l’empreinte mondiale en aval de Vitol.

S’exprimant à cette occasion, Uday Khemka, cofondateur et vice-président, a déclaré : « Sun Mobility travaille à un écosystème de véhicules électriques abordable et accessible avec notre technologie d’échange de batterie, et nous n’aurions pas pu rêver d’un meilleur partenaire que Vitol. Pour débloquer la prochaine phase de croissance de Sun Mobility, il était important de s’associer à une entreprise qui a une présence multicontinentale ainsi que des investissements mondiaux dans les actifs énergétiques et son engagement en faveur d’une énergie plus propre. Vitol renforcera notre vision d’embarquer 1 million de véhicules électriques sur la plate-forme de Sun Mobility d’ici 2025 et contribuera à amener les solutions technologiques de véhicules électriques fabriquées en Inde dans d’autres pays émergents.

Élaborant davantage sur l’annonce, Chetan Maini, co-fondateur et président de Sun Mobility, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec Vitol, un investisseur important dans la technologie liée aux émissions zéro dans le monde entier avec une compréhension approfondie du segment des véhicules électriques. . Dans le cadre de la stratégie à long terme de Sun Mobility visant à développer des technologies de véhicules électriques abordables en Inde, nous déploierons les fonds dans l’extension de capacité pour répondre à la forte demande des clients. Notre partenariat technologique existant avec Bosch et nos nouvelles relations stratégiques avec Vitol nous permettront de nous concentrer sur le fait d’être un fournisseur de solutions énergétiques de classe mondiale pour les véhicules électriques. Avec ses solides antécédents et son expérience dans les activités à zéro émission et dans les énergies renouvelables, nous sommes certains que Vitol ajoutera une valeur énorme à notre activité VE.

