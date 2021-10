Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

L’annonce des fermetures d’usines est toujours un choc, même si elle était connue des mois à l’avance. La fermeture des usines Ford à Sanand, Gujarat et Chennai, TN est l’une de ces nouvelles.

L’annonce des fermetures d’usines est toujours un choc, même si elle était connue des mois à l’avance. Ils affectent directement des milliers d’employés et ont un impact négatif sur des centaines de MPME qui fournissent des services et des matières premières à l’usine. La fermeture des usines Ford à Sanand, Gujarat et Chennai, TN est l’une de ces nouvelles.

Ici, j’explique pourquoi ce n’est pas une pièce unique, même si plusieurs colonnes ont été écrites sur les erreurs commises par le pionnier de la fabrication de masse de voitures. Ironiquement, le fabricant du Model-T, la première Janata Car, n’a pas lu le marché indien sensible aux prix et n’avait pas de modèles dans le segment des moins de 6 lakh, à part d’autres erreurs stratégiques. Le marché automobile indien est curieusement en forme de M, avec la majorité brute des voitures se vendant à des coûts vraiment bas et des marges minces, dans un marché extrêmement sensible aux prix du carburant ; et une petite minorité de roues de luxe haut de gamme se vendant à des marges énormes à des clients exigeants. Le trio européen (Mercedes, Audi & BMW) avec Volkswagen avait déjà conquis l’autre extrémité du M. Le segment intermédiaire des berlines et SUV n’a ni les volumes ni les marges pour soutenir une activité, c’est là que Ford et GM ( qui est sorti en 2017) sont tombés à mort.

Mais à part la schadenfreude et je vous l’ai dit, il est toujours vrai que de grands ateliers d’usine seront abandonnés et plus de 4 000 travailleurs qualifiés sans emploi, dans les pires moments. Suite à la sortie de GM, elle conduit à la désaméricanisation du marché automobile de masse indien, le laissant presque entièrement aux mains des Coréens et des Japonais.

Néanmoins, ces constructeurs automobiles ne respirent pas non plus. Voici cinq problèmes (étant donné que nous vivons à l’ère du listicle) et ce qui pourrait être fait pour les atténuer, sinon les résoudre carrément.

Pénurie mondiale de puces

Plusieurs blocages et fermetures d’usines ont finalement conduit à des perturbations massives de la chaîne d’approvisionnement dans le monde entier. Les fabricants de puces étant concentrés dans quelques pays d’Asie de l’Est fortement touchés par COVID-19, plusieurs constructeurs automobiles ont été confrontés à des ralentissements ou à des jours improductifs dans leurs usines. Cela a à son tour entraîné des retards dans les livraisons de véhicules, menaçant de freiner les ventes dans un marché par ailleurs en hausse, en particulier pendant la saison des fêtes. La pénurie parallèle de conteneurs a également entraîné un ralentissement des exportations de véhicules.

Bien que le problème puisse disparaître dans quelques mois alors que le commerce international reprend son rythme normal (et que les tensions géopolitiques avec la Chine n’explosent pas), une solution à long terme exigerait que le gouvernement encourage la fabrication de puces en Inde. Non seulement les constructeurs automobiles, mais aussi les fabricants de divers appareils électroniques et électroménagers (tels que les machines à laver « intelligentes ») en bénéficieront, transmettant les avantages côtiers au consommateur. Avec l’essor de l’Internet des objets et de plus en plus de villes intelligentes prévues, il est peut-être temps de faire d’une pierre deux coups.

Sautez de Bharat IV à VI

Avant la pandémie (qui ressemble de plus en plus à de l’histoire ancienne), les stocks d’invendus s’accumulaient alors que les gens attendaient que les normes d’émission Bharat VI s’installent. Après tout, qui voudrait se retrouver avec une voiture dont la valeur de revente était pratiquement de la ferraille ? Cela signifiait malheureusement d’énormes coûts irrécupérables (voitures fabriquées mais non vendables) et des coûts de réoutillage. Bien que les normes d’émission de la série Bharat suivent celles de l’euro de quelques années, le grand saut du gouvernement n’a pas été bien accueilli partout, même si le mouvement est bon pour la planète (moins de CO2) et les gens (plus de kilomètres par roupie dépensée jamais -carburant plus cher). Bien que confrontée à la crise du changement climatique et à d’autres problèmes, les entreprises indiennes ont gardé le silence.

Je suis sûr qu’il y aura un Bharat VII et un Bharat VIII à moins que le moteur à combustion interne ne soit entré dans l’histoire par les véhicules électriques. J’affirme l’évidence qu’une meilleure planification par le gouvernement et une coordination avec les constructeurs automobiles seront certainement utiles, afin que les clients et les constructeurs puissent saisir l’opportunité de faire un beau tour à la planète.

Pas de réduction de la TPS

C’est peut-être un point sensible depuis l’introduction de la taxe le 1er juillet 2017 à minuit. Des taux rigides allant de 18 à 28% ont quelque peu freiné l’engouement pour la possession d’une voiture.

Les voitures sont toujours traitées comme un produit de luxe, à une époque où la plupart des villes indiennes ne disposent pas de transports en commun adéquats, à l’exception de quelques métros phares. C’est peut-être une gueule de bois de l’ancien état d’esprit de la licence-raj, alors même que la classe moyenne croissante considère la possession d’une voiture comme une étape importante dans la vie, au même titre que l’accession à la propriété. Étant donné qu’une grande partie des revenus du gouvernement provient des taxes sur les carburants, une réduction des taux de TPS ne sera bénéfique pour le taxateur et taxée, qu’en augmentant les volumes de ventes (un truisme applicable à tous les secteurs, je suppose).

La poussée du gouvernement vers les véhicules électriques

Avouons-le – les VE sont encore chers, il n’y a pas trop de stations de recharge et de centres de service prêts à servir une conversion de masse à l’électricité. En tant que pays, nous n’avons pas non plus autant d’excédents d’électricité. La vision à long terme est bonne, mais le récit édifiant du Sri Lanka doit être donné en exemple. Notre voisin du sud voit la production agricole diminuer de 50% après une poussée surprise vers le bio du jour au lendemain, sans feuille de route ni compensation pour les agriculteurs qui se retrouvent soudainement du mauvais côté de la loi pour avoir utilisé des pesticides et des engrais.

Il serait peut-être plus sage de consacrer d’abord plus de ressources à l’éducation du public sur les véhicules électriques, étant donné l’enthousiasme mitigé du public aujourd’hui.

Hausse des coûts des intrants

J’ai déjà mentionné la pénurie de conteneurs. Cela a également conduit à une pénurie de choses à l’intérieur – composants de moteur, pneus et roues, graisses et autres produits chimiques industriels, machines, etc. Sans compter que le grand marché des véhicules importés, qu’ils soient aux formats CBU, CKD ou SKD, est également touché. L’économie 101 dit que si l’offre diminue face à une demande constante, les prix augmenteront. Pour les choses qui sont expédiées à l’intérieur du pays, la hausse des prix du carburant (et la flambée des prix internationaux du charbon) signifie que le prix du fer et de l’acier pour les carrosseries de véhicules a également augmenté.

Les prix sont bien sûr soumis à des fluctuations, mais augmenter les prix des voitures est une décision risquée. Les joueurs devront probablement chercher à digérer certaines pertes.

Mais la situation n’est pas si sombre que ça. Deux annonces du gouvernement visent certainement à aider le marché. La nouvelle politique de mise à la casse est une solution gagnant-gagnant, incitant les propriétaires de véhicules (en particulier les véhicules commerciaux) à passer à des véhicules plus récents et économes en carburant au lieu des machines à fumée qui nous menacent souvent sur la route. Il apporte également des composants précieux et de l’acier pour les usines. Et j’espère que cela professionnalisera ce qui a longtemps été une petite entreprise baap-et-bêta.

Le programme d’incitation liée à la performance qui a une énorme pression pour les drones et les véhicules électriques sera certainement accueilli avec plaisir par Mère Terre, bien que le manque de soulagement immédiat ait suscité des gémissements dans les salles de réunion des entreprises. Mais à long terme, cela conduira à la tempête de Schumpeter – la destruction créative de modèles commerciaux inefficaces et obsolètes par les nouvelles technologies. Et c’est un appel que nous devons entendre.

Auteur: Sanjay Dangi, directeur – Authum Investment and Infrastructure Ltd

Clause de non-responsabilité: Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont uniquement ceux de l’auteur original. Ces points de vue et opinions ne représentent pas ceux de The Indian Express Group ou de ses employés.

