Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Ola, en activité depuis un mois, a vendu 5000 voitures dans 7 villes. Aujourd’hui, l’entreprise cherche à démarrer ses activités dans quatre autres villes et à embaucher 10 000 nouvelles personnes.

Ola, l’agrégateur de taxis basé à Bangalore qui s’est aventuré sur le marché des voitures d’occasion, a vendu 5 000 véhicules en un mois. Opérant actuellement dans 7 villes à travers l’Inde, Ola envisage d’étendre ses opérations dans 4 autres villes : Chandigarh, Jaipur, Kolkata et Indore. L’entreprise, ce faisant, prévoit d’embaucher 10 000 nouvelles personnes.

Au milieu de la saison des fêtes en cours, Ola Cars a commencé à vendre des véhicules d’occasion à Delhi, Mumbai, Pune, Bengaluru, Chennai, Hyderabad et Ahmedabad. Au cours des deux prochains mois, Ola Cars sera opérationnel dans 30 villes et s’étendra à 100 villes d’ici l’année prochaine.

Arun Sirdeshmukh, PDG d’Ola Cars, a déclaré : « Avec Ola Cars, nous redéfinissons l’ensemble de l’expérience d’achat, de propriété et de revente de voitures. Notre expérience d’achat « meilleure que neuve » suscite une demande énorme avec plus de 5 000 voitures déjà vendues au cours de notre premier mois complet d’exploitation. Nous nous développons rapidement dans 100 villes dans les mois à venir et ajoutons 10 000 personnes dans des domaines clés, y compris les centres de vente et de service ».

Dans le cadre d’Ola Cars, Ola met également en place des centres de service à travers le pays pour offrir une meilleure expérience grâce à des systèmes télématiques avancés, basés sur l’IA et la vision qui garantissent des travaux de réparation de haute qualité et des ateliers de peinture robotisés avancés fourniront une peinture qui correspondra à l’OEM. finition d’usine.

Dans le cadre de ses plans à plus long terme, Ola ouvrira également cette plate-forme aux nouveaux véhicules d’autres marques automobiles, leur fournissant une plate-forme transparente avec une portée et une compréhension sans précédent des consommateurs et de leurs besoins de mobilité.

