Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

La dernière décennie a été témoin d’un boom dans l’industrie des véhicules électroniques à travers le monde. Cependant, en Inde, le manque d’infrastructures à l’échelle du pays rappelle : « L’Inde est-elle prête pour l’avenir des transports et des véhicules électriques ?

Mise à jour : 22 oct. 2021 12:06

En phase avec la transformation mondiale des transports vers les véhicules électriques, l’Inde avait constitué un conseil d’administration qui se concentrait essentiellement sur les secteurs indiens de la fabrication automobile. En 2015, un projet bien nommé « FAME » a été lancé avec pour objectif principal d’aider et de promouvoir l’industrie automobile indienne à émerger et à produire des véhicules écologiques, hybrides et électriques. FAME signifie Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India. Le plan de mission de l’automobile électronique a prévu pour 2026 que l’Inde devienne un leader dans l’industrie automobile.

La dernière décennie a été témoin d’un boom dans l’industrie des véhicules électroniques à travers le monde. L’Inde, l’un des plus grands marchés pour les véhicules, offre une excellente opportunité aux constructeurs de véhicules électriques. Cependant, le manque d’infrastructures à l’échelle du pays rappelle : « L’Inde est-elle prête pour l’avenir des transports et des véhicules électriques ?

Pour répondre à cette question, nous devons tous d’abord reconnaître les difficultés auxquelles l’industrie des véhicules électriques est confrontée et devra endurer si elle sera le véhicule des masses dans un pays aussi vaste que l’Inde.

Les défis importants pour un véhicule électrique en Inde sont :

Infrastructure de recharge

Alors que l’Inde a établi et géré avec succès 927 stations de recharge de véhicules électriques à travers le pays, le nombre est insignifiant par rapport aux plus de 50 000 pompes à essence que le gouvernement a réparties à travers le pays et les autoroutes. L’Inde doit encore construire et exploiter plusieurs stations de recharge sur les routes et les autoroutes dans les limites de la ville. Compte tenu de la taille du marché des véhicules dans le pays, l’Inde a encore un long chemin à parcourir pour lancer avec succès suffisamment de stations de recharge dans le vaste paysage que couvre le pays.

Aussi, selon les archives, près de 85 % de la recharge des véhicules électriques se fait au domicile du propriétaire. Ainsi, il est difficile pour les personnes vivant dans les grandes villes et celles qui doivent se déplacer à l’intérieur de la ville pour le travail.

Manque de ressources humaines

Étant donné que les véhicules électroniques en sont encore à leurs premiers stades d’acceptation en Inde, le pays fait face à une pénurie d’expertise et de compétences dans l’industrie des véhicules électroniques. Ainsi, entraver l’innovation dans le secteur par le gouvernement. En outre, le manque de connaissances et le désir de croître dans le secteur des véhicules électroniques posent également des difficultés aux investisseurs étrangers qui ont du mal à obtenir l’aide des ressources humaines fournies par le pays.

Marché de consommation

Alors que les véhicules électroniques réduisent les dépenses de carburant que les gens paient après l’achat d’une voiture électronique, l’investissement initial de posséder un véhicule électrique intimide et démotive une grande partie de la population indienne. De plus, à partir de près de 13 lakhs, les voitures électriques coûtent près de trois fois plus cher que les véhicules à essence. De plus, après l’achat d’un véhicule électrique, les montants d’assurance varient considérablement, ce qui fait réfléchir à plusieurs reprises avant d’envisager le passage d’une voiture à essence à une voiture électrique.

Matières premières

Les véhicules électriques utilisent des batteries au lithium. Cependant, l’Inde ne dispose pas de ses ressources en lithium et doit plutôt importer le composé. La dépendance à l’égard des batteries au lithium importées utilisées dans les véhicules électriques a fortement affecté le nombre d’investisseurs qui envisagent d’investir dans le secteur des véhicules électroniques dans le pays.

L’Inde doit devenir autosuffisante en matières premières nécessaires à l’industrie des véhicules électroniques et disposer d’une feuille de route sur la meilleure façon de surmonter les défis des matières premières nécessaires dans le secteur avant d’obtenir une aide financière plus substantielle pour l’industrie.

Malgré ces défis et bien d’autres auxquels le secteur des véhicules électroniques peut être confronté dans un pays aussi vaste et densément peuplé que l’Inde, le gouvernement peut aider le secteur à surmonter ces défis avec une planification et des efforts appropriés et réaliser sa vision de l’adoption massive de la technologie des véhicules électriques. dans tout le pays. De plus, la demande croissante et les incitations du gouvernement que les véhicules électroniques ont étendues à travers l’Inde ont entraîné de nombreuses start-ups et entreprises à se concentrer davantage sur la fabrication de machines et de véhicules électriques. De plus, de grands labels du secteur des véhicules électriques sont ardents à pénétrer le marché indien avec des voitures et des deux-roues adaptés aux routes et territoires indiens.

Avec l’énorme intérêt et les investisseurs déterminés à investir dans le voyage des véhicules électriques en Inde et les aides gouvernementales étendues à ceux qui achètent et échangent des véhicules électriques, l’avenir des véhicules électriques en Inde semble positif. En conséquence, le pays pourrait réussir à faire passer une majorité de sa population à un mode de transport durable et respectueux de l’environnement d’ici 2030.

Auteur: Ashutosh Verma, Fondateur, Exalta Inde



Clause de non-responsabilité: Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont uniquement ceux de l’auteur original. Ces points de vue et opinions ne représentent pas ceux de The Indian Express Group ou de ses employés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.