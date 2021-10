Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

KPIT Technologies et ZF Group ont annoncé un partenariat pour développer une solution middleware pour l’écosystème de la mobilité. L’absence d’une telle solution peut potentiellement retarder le développement des véhicules et augmenter les dépenses technologiques.

KPIT Technologies et ZF Group ont annoncé qu’ils coopéreraient pour le développement conjoint d’une solution middleware pour l’écosystème de la mobilité. L’augmentation continue de la complexité logicielle associée à une infrastructure informatique haute performance nécessite une solution middleware robuste et fiable. L’absence d’une telle solution peut potentiellement retarder le développement des véhicules et augmenter les dépenses technologiques.

Construite avec l’expertise logicielle de KPIT associée à la solide compréhension de ZF des systèmes de véhicules, une solution middleware modulaire et mature qui peut être déployée chez les OEM représente une opportunité de transformation pour l’écosystème de la mobilité. Cette coopération apportera également des solutions embarquées d’autres sociétés technologiques, notamment des spécialistes des semi-conducteurs, des sociétés de logiciels, des services cloud et des start-ups.

Kishor Patil, PDG de KPIT Technologies, a déclaré : « Nous sommes très heureux de coopérer avec ZF pour développer une solution middleware de pointe. Les équipementiers souhaitent explorer des solutions middleware ouvertes et évolutives qui peuvent jeter les bases de la future génération de véhicules et apporter des améliorations significatives de la qualité et de la productivité. Une solution middleware appropriée aidera les OEM et nos clients de mobilité à bien passer à une architecture informatique centrale solide. »

« Ensemble, nous apportons une expertise logicielle, une compréhension des systèmes et une connaissance des OEM et des besoins des clients en matière de mobilité. Cette coopération au développement de solutions middleware ajoutera une valeur considérable à nos clients mondiaux de l’automobile et de la mobilité et réduira considérablement la durée des cycles de développement ».

Dirk Walliser, SVP Corporate R&D chez ZF Group, a déclaré : « La prochaine génération de véhicules qui arrivera sur le marché comprendra des entraînements électriques, un degré élevé de fonctions automatisées ainsi que la connectivité, et ils seront définis par logiciel. Grâce à ce que nous développons conjointement avec KPIT, nous pouvons offrir à nos clients automobiles des solutions logicielles encore plus complètes qui s’intègrent parfaitement à notre portefeuille de systèmes pour le véhicule défini par logiciel : calcul haute performance, logiciels, capteurs intelligents et actionneurs intelligents.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.