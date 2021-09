Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Power Global présente eZee, la première batterie remplaçable de la société pour les véhicules légers. La société prévoit initialement de cibler les pousse-pousse automatiques, qui peuvent choisir de recharger les batteries ou de les échanger dans les kiosques de Power Global.

Power Global, fournisseur de produits d’énergie propre et de mobilité basé à Noida, a lancé sa première batterie échangeable pour véhicules légers, appelée eZee. Le lancement d’eZee marque les débuts mondiaux de Power Global, fondé par le cofondateur de Romeo Power et ancien ingénieur de SpaceX, Porter Harris, et le vétéran de l’industrie Pankaj Dubey, avec pour mission de fournir des véhicules électriques et des produits d’énergie propre aux marchés mondiaux qui ont été laissés pour compte dans la poussée mondiale vers l’électrification.

Power Global se concentrera d’abord sur les trois-roues, qui reposent soit sur des moteurs à combustion interne, soit sur des batteries au plomb, qui sont tous deux nocifs pour l’environnement. eZee offrira une solution simple aux trois-roues, en proposant un programme d’adhésion à l’énergie en tant que service. Les trois-roues recevront des unités eZee échangeables via un programme d’abonnement et lorsque la charge est faible, les pousse-pousse peuvent soit recharger les batteries, soit les échanger contre une batterie entièrement chargée dans un kiosque Power Global.

Les modules de batterie lithium-ion seront fabriqués en Inde

Commentant le produit, Pankaj Dubey a déclaré : « Nous avons pour mission d’améliorer l’accès aux solutions d’énergie propre en Inde et dans d’autres marchés émergents en partageant nos années d’expertise collective dans la mise sur le marché d’une technologie de batterie abordable. Alors que l’eZeeTM donnera une nouvelle vie aux véhicules de mobilité légère, il représente également une voie pour aider à construire des économies locales avec la création d’emplois directs et indirects, tout en soutenant l’évolution des objectifs environnementaux régionaux, tels que les mandats FAME II de l’Inde.

Après le lancement des modules eZee, Power Global vise à lancer des kits de mise à niveau pour convertir les véhicules diesel et essence en véhicules électriques. Le module de batterie échangeable eZeeTM alimentera également les futures gammes de produits, y compris les applications à venir pour le stockage stationnaire de seconde vie et les secteurs de l’automobile.

Les batteries lithium-ion sont fabriquées en Inde, dans l’usine située sur le site d’un ancien centre logistique Honda à Greater Noida, en Inde, et dans son laboratoire de R&D et son usine de fabrication de batteries à Pasadena, en Californie, qui se concentreront sur de nouvelles innovations de produits pour véhicules électriques et applications de stockage stationnaire.

Porter Harris, PDG et fondateur de Power Global, a déclaré : « La demande que nous constatons sur les marchés émergents est supérieure à celle des États-Unis, car des millions de conducteurs sont limités par les options pour passer à la mobilité électrique à un prix abordable. Grâce à l’étendue et à la profondeur de l’expérience de notre équipe, il existe une opportunité majeure d’apporter une technologie de véhicule électrique abordable et haute performance à ces communautés pour desservir de nouveaux marchés tout en aidant ces régions à améliorer la qualité de l’air et, finalement, leur qualité de vie. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.