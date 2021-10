Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Dans une conversation avec Mridu Mahendra Das, co-fondateur et PDG d’Automovill, nous apprenons à connaître la raison pour laquelle Automovill a commencé, sa présence en Inde et les types de services offerts dans l’espace B2B.

L’industrie automobile en Inde est diversifiée. De nombreuses startups proposent des services après-vente, augmentant la qualité d’un cran au-dessus des OEM. La plupart de ces startups ont commencé leur voyage hors du manque de stations-service de qualité. Automovill, une startup fondée en 2016 par deux techniciens de l’Assam, Mridhu Mahendra Das et Chinmay Baruah, est l’une de ces marques qui s’impose dans le domaine de l’après-vente.

Depuis sa création, Automovill a étendu son empreinte à 12 villes et a servi plus de 1 lakh de voitures, et a levé plus de 3,7 crores dans un tour de pont de NEDFi Venture Capital et Mumbai Angels Network. Pour mieux connaître l’histoire d’Automovill, Express Mobility s’est entretenu avec Mridu Mahendra Das, co-fondateur et PDG d’Automovill.

Parlant de la façon dont l’idée est née, Mridu a déclaré: «Comme la plupart des entrepreneurs, cela a été provoqué par un problème réel lorsque j’ai eu un problème avec la climatisation de la voiture. Après avoir fait plusieurs tours et des solutions provisoires, cela n’a pas aidé, et j’ai décidé d’approcher un mécanicien local. Il a non seulement résolu mais également expliqué le problème et il aurait pu être résolu sous garantie. Plus tard, j’ai continué à faire des recherches sur ce sujet et j’ai réalisé le décalage entre l’énorme bassin de talents dans le secteur non organisé et les consommateurs qui recherchent une solution alternative.

La concurrence sur le marché est énorme, avec de multiples concurrents. Parlant des stratégies pour vaincre la concurrence, Mridu déclare : « Automovill propose des techniciens dédiés sur le produit, en maintenant la transparence, des pièces d’origine et des prix clairs. De plus, la marque s’est associée à tous les principaux assureurs pour toutes les réparations accidentelles. De plus, nous offrons une garantie de 6 mois ou 5 000 km (selon la première éventualité) pour toute pièce remplacée par la marque.

Il a ajouté: «Le marché actuel est très énorme pour seulement 1 ou 2 joueurs à soutenir et à maintenir. Avec l’augmentation du nombre de véhicules et la raréfaction des réseaux de services, la demande pour une option alternative augmente. » Automovill s’adresse actuellement aux voitures uniquement et propose des services tels que l’entretien général de la voiture, la réparation automobile, le cabosselage et la peinture, le remplacement de la batterie et des pneus de voiture, et plus encore.

Pour aller plus loin, Automovill a récemment lancé une plate-forme d’apprentissage en gestion pour les mécaniciens et techniciens qualifiés et semi-qualifiés à travers l’Inde afin de se perfectionner. « Il y a près de 5 millions de techniciens semi-qualifiés et qualifiés travaillant dans 547 districts avec environ 100 000+ ateliers et garages (multimarques). Cette plate-forme améliorera non seulement les compétences des techniciens, mais les aidera également à obtenir des prospects via la plate-forme Automovill », a déclaré Mridu.

Automovill s’adresse aux plateformes de vente de voitures d’occasion, aux services de covoiturage, aux services de location aux entreprises et aux particuliers. « Nous avons un solide portefeuille d’entreprises clientes, y compris quelques-unes des licornes dans l’espace et des plates-formes émergentes comme PumPumPum dans l’espace de location », a déclaré Mridu. Il a ajouté : « nous proposons la remise à neuf des véhicules avant la vente, en assurant une inspection approfondie avant et après l’achat ou la vente, la garantie après la vente et le traitement des plaintes et un point de contact unique dans plusieurs villes. »

La société propose des services B2B et B2C dans six villes, Bangalore, NCR, Hyderabad, Pune, Kolkata et Guwahati, tandis qu’elle s’adresse au B2B, B2B2C et à l’assurance à Chennai, Mumbai, Jaipur, Patna, Ranchi, Chandigarh, Ahmedabad, Lucknow. et quelques autres villes de niveau 2. Mridu ajoute : « En raison des liens B2B et d’assurance pan-indiens, Automovill a pu obtenir des clients et, en raison de sa position dominante dans les opérations au sol, Automovill peut trouver le bon technicien chaque fois que cela est nécessaire. »

