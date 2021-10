Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Apollo Tyres lance la marque de pneus Vredestein en Inde pour les voitures haut de gamme et les superbikes. Les pneus de la marque européenne seront fabriqués en Inde et seront vendus via le réseau existant de partenaires commerciaux d’Apollo.

Apollo Tyres lance la marque européenne haut de gamme, Vredestein, en Inde, qui s’occupera des voitures haut de gamme et des superbikes haut de gamme en Inde. Les pneus Vredestein seront fabriqués en Inde et vendus via le réseau de concessionnaires existant d’Apollo Tyres dans le pays. Les pneus de la marque Vredestein seront proposés dans des tailles allant de 15 à 20 pouces de diamètre.

La Vredestein Ultrac Vorti s’adressera aux berlines de luxe haut de gamme fabriquées par Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, etc., tandis que la Vredestein Ultrac s’adressera aux berlines et berlines haut de gamme telles que Honda City, Hyundai Verna, Maruti Suzuki Ciaz, etc. Les Vredestein Centauro NS et ST sont conçues pour les motos sportives et les cyclosportives haut de gamme fabriquées par les Japonais, les Européens et les Américains.

Commentant le lancement de la marque Vredestein en Inde, Neeraj Kanwar, vice-président et directeur général d’Apollo Tyres Ltd, a déclaré : « L’Inde a connu une forte croissance dans le segment des voitures haut de gamme et de luxe, ainsi que dans le segment des superbikes. Cela nous a incités à présenter cette marque vieille de plus de 100 ans, Vredestein, pour les clients indiens. Vredestein est synonyme de style haut de gamme et de performances ultra élevées, qui sont les deux facteurs les plus importants pris en compte par les propriétaires de voitures de luxe et de superbikes. Je suis convaincu qu’avec Vredestein, une marque nationale internationale, nous deviendrons l’acteur dominant dans le segment du luxe en Inde.

S’exprimant lors du lancement, Satish Sharma, président, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique (APMEA), Apollo Tyres Ltd a déclaré : « L’introduction de la marque Vredestein renforcera certainement nos offres dans les segments des véhicules de tourisme et des deux-roues en Inde. Les restrictions à l’importation de pneus imposées par le gouvernement indien récemment nous ont poussés à introduire la marque de pneus Vredestein en Inde pour les voitures et les motos haut de gamme. Nos équipes de R&D ont personnalisé ces pneus pour offrir la meilleure sécurité et expérience de conduite pour les conditions indiennes. »

