Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Bajaj lance le Pulsar N250 et le F250 en Inde, au prix de 1,38 yen lakh, ex-showroom Delhi. Les nouveaux jumeaux Pulsar sont les itérations les plus rapides du Bajaj Pulsar à ce jour, avec un moteur de 250 cm3 refroidi par huile associé à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses.

Après de nombreux teasers et des fans sur le bord de leurs sièges, Bajaj a lancé les jumeaux Pulsar 250 en Inde. Le nouveau Bajaj Pulsar N250 est au prix de 1,38 lakh, tandis que le Bajaj Pulsar F250 semi-caréné est au prix de 1,40 lakh, ex-showroom Delhi.

En termes de conception, le nouveau Bajaj Pulsar F250 conserve certaines caractéristiques du 220F sortant mais a un style plus net. Le carénage avant angulaire arbore un phare de projecteur monté au centre avec des feux de jour de chaque côté. Les autres détails de style incluent un siège divisé avec un échappement court et trapu, des jantes en alliage et des fourches télescopiques traditionnelles. Le Bajaj Pulsar N250 présente un style similaire, mais sans le carénage avant.

Le nouveau Bajaj Pulsar 250 et le 250F sont alimentés par un moteur monocylindre refroidi à l’huile qui développe 24 ch et 21,5 Nm de couple. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses à 5 rapports avec un embrayage à glissement assisté qui fournit de la puissance à la roue arrière de 17 pouces. La roue avant est enveloppée dans une section 100/80 et l’arrière reçoit un pneu de section 130/70. La puissance de freinage est assurée par un disque avant de 300 mm et un disque arrière de 230 mm avec ABS.

Les autres caractéristiques comprennent un groupe d’instruments semi-numérique, un indicateur de position de rapport et un indicateur de gamme, entre autres. Le nouveau Pulsar N250 et le F250 sont disponibles en deux couleurs : Techno Grey et Racing Red. Les nouveaux jumeaux Bajaj Pulsar 250 rivaliseront entre autres avec les KTM 250 Duke, Gixxer 250 et Diminar 250 dans le segment.

