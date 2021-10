Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Godrej Tooling a créé une gamme de matrices automobiles avancées, conformément à l’idée du gouvernement indien de normes d’émissions plus strictes et à la promotion des véhicules électriques. L’entreprise a augmenté son investissement de 10 % dans la croissance de son portefeuille de véhicules électriques.

Godrej & Boyce, qui fait partie du groupe Godrej, a annoncé que son entreprise, Godrej Tooling, a créé une gamme de matrices automobiles avancées. Ceci est conforme à l’idée du gouvernement indien de normes d’émissions plus strictes et à la promotion des véhicules électriques. Le déménagement a nécessité le développement de nouveaux moteurs, de boîtiers de batteries et de pièces de tôlerie de haute précision.

En réponse à cela, Godrej Tooling a augmenté son investissement de 10 % d’une année sur l’autre dans la recherche et le développement pour son portefeuille d’outils et de matrices en mettant l’accent sur l’industrie des véhicules électriques. Pour répondre à la demande de modification et de remplacement de composants automobiles dans le véhicule électrique moderne, Godrej Tooling développe des matrices avancées.

L’entreprise a également augmenté son budget d’initiatives de R&D pour développer son portefeuille dans ce secteur et réduire la dépendance vis-à-vis des pièces importées. Godrej Tooling a augmenté ses capacités avec l’ajout de l’impression 3D et de la fabrication additive pour développer des matrices de haute précision pour les composants à géométrie complexe. L’entreprise possède déjà 1 brevet et 1 droit d’auteur sur l’ensemble des matrices.

Pankaj Abhyankar, vice-président principal et chef d’entreprise chez Godrej Tooling, a déclaré : « L’intérêt croissant des secteurs privé et public pour les véhicules électriques a rendu impératif pour l’industrie automobile et en particulier les fournisseurs, de s’adapter à l’écosystème. En tant que l’une des principales salles d’outils en Inde, nous avons adopté une approche robuste nous permettant d’être agiles pour aborder la mobilité électrique couvrant toutes les bases de la stimulation, de la conception, de l’assemblage et de la production. Godrej Tooling a depuis longtemps la réputation d’être prêt pour l’avenir et l’introduction de matrices automobiles avancées implique notre volonté de rester à l’avant-garde.

Au cours de la dernière décennie, Godrej & Boyce a investi plus de 500 crores dans ses initiatives ESG. Ces initiatives font partie de la vision Good and Green de l’entreprise, alignée sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et lancée par l’organisation il y a plus de dix ans.

