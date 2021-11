Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Royal Enfield a nommé Mohit Dhar Jayal en tant que nouveau directeur de la marque. Le nouveau CBO sera en charge des fonctions de réflexion créative et de marketing pour Royal Enfield.

Royal Enfield, le plus ancien constructeur de motos au monde en production continue, a nommé Mohit Dhar Jayal en tant que nouveau Chief Brand Officer. Mohit sera en charge de la réflexion créative et des fonctions marketing de la marque grâce à son expérience de professionnel de la publicité chevronné.

Dans le cadre de son rôle, Mohit cherchera à créer une stratégie de marque pour le constructeur de motos et à créer une marque mondiale distincte et ambitieuse. Il se penchera sur les partenariats et les collaborations, et négligera également l’expérience client.

Commentant la nomination de Mohit, Siddhartha Lal, directeur général d’Eicher Motors Limited, a déclaré : « Je suis extrêmement heureux d’avoir Mohit Jayal à bord pour diriger la charte de la marque Royal Enfield. Mohit est un leader expérimenté qui a dirigé des équipes hautement performantes et réalisé certaines des campagnes les plus mémorables pour de grandes marques dans toutes les catégories. Dans sa précédente mission en tant que partenaire externe, Mohit a joué un rôle déterminant dans la scénarisation de l’identité de marque distinctement unique qui a été au cœur du succès de Royal Enfield au fil des ans.

« Il connaît la marque de très près et est parfaitement conscient des aspects uniques qui sont l’essence de Royal Enfield. Je suis convaincu que sous la direction de Mohit, nous atteindrons de nouveaux sommets au fur et à mesure que nous changeons de vitesse pour aller de l’avant sur notre parcours de croissance mondiale et nous enfoncer davantage dans les marchés et les communautés à travers le monde. »

