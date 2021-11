Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Maruti Suzuki Smart Finance est disponible pour tous les clients Arena et NEXA. La société affirme que plus de 34 clients lakh ont visité la plate-forme depuis son lancement.

Le plus grand constructeur automobile indien, Maruti Suzuki, a révélé aujourd’hui que sa solution de financement automobile en ligne, Maruti Suzuki Smart Finance, a reçu un excellent accueil des clients. La société affirme que plus de 1 lakh de clients à travers le pays ont fait usage de leurs sanctions de prêt en ligne via Maruti Suzuki Smart Finance dans les 9 mois suivant son introduction. Avec l’aide de cette initiative, le constructeur automobile a numérisé 24 points de contact sur 26 dans le parcours d’achat de voiture d’un client.

Grâce à Maruti Suzuki Smart Finance, la société vise à simplifier le financement automobile et à en faire un processus plus transparent, en permettant au client de concevoir son propre plan de prêt personnalisé et en sélectionnant le partenaire financier le mieux adapté parmi diverses options de financement. Maruti Suzuki Smart Finance est disponible pour tous les clients Arena et NEXA et la société affirme que plus de 34 clients lakh ont visité la plate-forme depuis son lancement. La société a déjà intégré 16 financiers en peu de temps, dont HDFC Bank, ICICI Bank, Yes Bank, etc.

Inscrivez-vous maintenant : un événement virtuel sur la feuille de route pour l’adoption des véhicules électriques en Inde

Shashank Srivastava, directeur exécutif principal (marketing et ventes), Maruti Suzuki India Limited, a déclaré : « La récente accélération numérique induite par la pandémie a ouvert la voie à des solutions numériques innovantes et robustes comme Maruti Suzuki Smart Finance. Lorsque nous avons lancé l’initiative Smart Finance, nous étions motivés par notre vision de transformer complètement et d’organiser une expérience d’achat de voiture alignée sur les exigences des clients de l’ère numérique.

Il a ajouté : « Maruti Suzuki Smart Finance, en tant que concept, est un véritable perturbateur sur le marché et il est encourageant de voir qu’il est largement accepté par les clients. Franchir plus de 1 lakh de décaissements de prêts, s’élevant à plus de 6 500 crores INR, sur une période aussi courte est une réalisation importante et annonce un changement fondamental vers une expérience client axée sur le numérique. Maruti Suzuki Smart Finance est une autre étape de Maruti Suzuki pour améliorer l’expérience d’achat de voiture des clients avec des solutions nouvelles et innovantes pour offrir une facilité d’achat dans leur parcours d’achat.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.