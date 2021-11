Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Tata Motors signe un protocole d’accord de cinq ans avec Equitas SFB, pour offrir des solutions financières aux acheteurs de petits véhicules utilitaires. Tata Motors tirera parti du réseau d’Equitas SFB à travers le pays pour rendre ces solutions accessibles aux clients.

Tata Motors a signé un protocole d’accord de cinq ans avec Equitas SFB, afin d’offrir des solutions financières à ses clients. Avec des avantages applicables à toute la gamme de petits véhicules utilitaires (SCV) de Tata Motors, ce rapprochement visera à faciliter la disponibilité transparente du financement. Tata Motors tirera parti du réseau d’Equitas SFB à travers le pays pour rendre ces solutions accessibles aux clients.

Commentant ce partenariat, Rohit Gangadhar Phadke, président principal et chef des actifs de détail, Equitas Small Finance Bank, a déclaré : « Nous sommes heureux d’être associés à Tata Motors Limited à un stade aussi précoce du parcours de la Banque. Grâce à ce partenariat, Equitas atteindrait un large éventail de segments financièrement exclus pour les aider à acheter leur premier véhicule commercial auprès de Tata Motors Limited. Equitas Small Finance Bank a toujours cru en l’amélioration du segment mal desservi et non desservi de la société pour favoriser l’inclusion financière.

À ce sujet, Rajesh Kaul, vice-président, Ventes et marketing, Unité commerciale des véhicules utilitaires, Tata Motors, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Equitas SFB, l’une des principales petites banques financières de l’Inde, pour faire de notre vaste gamme de véhicules disponibles à un plus grand nombre de clients, avec un financement facile et des options de remboursement flexibles. Avec une vaste base de données de 3 millions de clients et des années d’expertise soutenue dans le secteur, Equitas SFB nous aidera à étendre des offres avantageuses aux clients CV à travers le pays.

« Tata Motors a toujours placé le bien-être des clients au centre de ses efforts, en s’efforçant de leur apporter des propositions de valeur rentables. Les gammes Ace et Intra ont redéfini le transport du dernier kilomètre, avec leur confort, leur fiabilité et leur faible coût de possession. Avec ce partenariat, nous unirons nos forces à celles d’Equitas SFB pour poursuivre nos efforts dévoués au service de nos clients.

