Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Nouveau Maruti Suzuki Celerio lancé en Inde pour 4,99 yens lakh et plus. Maruti affirme que la nouvelle Celerio est la voiture la plus économe en carburant d’Inde et que le hayon est disponible en sept variantes avec un moteur à essence standard.

Nouveau Maruti Suzuki Celerio lancé en Inde pour 4,99 yens lakh et plus. Le constructeur automobile affirme que la nouvelle Celerio est la voiture la plus économe en carburant d’Inde, avec un kilométrage de 26,6 km/l. Le nouveau Maruti Suzuki Celerio est disponible en sept variantes avec un moteur à essence standard et un choix de deux options de boîte de vitesses. Les réservations pour le nouveau Celerio ont commencé plus tôt ce mois-ci pour 11 000 , à la fois en ligne et physiquement.

Le nouveau Celerio est disponible en six couleurs, Silky Silver, Glistering Grey, Arctic White, Fire Red, Speedy Blue et Caffeine Brown.

Nouvelles variantes et prix de la nouvelle Maruti Suzuki Celerio

Celerio LXi MT – ₹4,99 lakh

Celerio VXi MT – ₹5,63 lakh

Celerio VXI AMT – ₹6.13 lakh

Celerio ZXi MT – ₹5.94 lakh

Celerio ZXi AMT – ₹6.44 lakh

Celerio ZXi+ MT – ₹6.44 lakh

Celerio ZXi+ AMT – ₹6.94 lakh

Tous les prix s’entendent départ salle d’exposition.

Conception 2021 Maruti Suzuki Celerio

La nouvelle Maruti Suzuki Celerio a subi une mise à jour majeure de sa conception. La voiture a abandonné son design conservateur et Maruti Suzuki a opté pour une approche plus moderne. Après avoir été construit au sol, le nouveau Celerio est plus tout en courbes, basé sur la plate-forme Heartect du constructeur automobile. Le Celerio obtient un nouveau design de calandre avec des inserts chromés et un design organique sculpté en 3D. Le Celerio obtient des phares halogènes avec les clignotants intégrés, ainsi que de nouvelles jantes en alliage. La conception globale semble beaucoup plus sportive par rapport au modèle de la génération précédente.

Spécifications de la nouvelle Maruti Suzuki Celerio

Le nouveau Celerio lancé par Maruti Suzuki reçoit le moteur à essence K10C de nouvelle génération, qui alimentera éventuellement d’autres modèles de la gamme Maruti. Dans le Celerio, le moteur essence de 1,0 litre produit 66 ch et 89 Nm de couple, avec l’aide d’une manuelle à 5 vitesses ou d’une boîte de vitesses AMT. Le moteur dispose également d’une technologie start-stop, pour aider à économiser du carburant.

Caractéristiques de la Maruti Suzuki Celerio 2021

En parlant de caractéristiques, le nouveau Celerio obtient des phares halogènes, des jantes en alliage de 15 pouces, un boîtier de phare antibrouillard noir et des accents noirs sur l’ORVM. À l’intérieur, le Celerio reçoit le système d’infodivertissement SmartPlay Studio de Maruti avec un système de 7 pouces avec connectivité pour smartphone (Android Auto et Apple CarPlay), des commandes au volant, un groupe d’instruments semi-numérique, des vitres électriques, un bouton marche-arrêt, etc. De plus, le Celerio obtient un espace de coffre de 313 litres.

Nouveau Maruti Suzuki Celerio Sécurité

Côté sécurité, la nouvelle Maruti Suzuki Celerio bénéficie de doubles airbags, ABS avec EBD, rappel de ceinture de sécurité, alerte de vitesse, capteurs de marche arrière et caméra, ceintures de sécurité avec prétensionneurs, mais aussi aide au maintien en côte, une première dans le segment. La nouvelle Maruti Suzuki Celerio rivalise dans un segment intense qui comprend la Hyundai Santro, la Tata Tiago, la Wagon R de Maruti Suzuki et la Hyundai Grand i10 Nios.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.