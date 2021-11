Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Automovill a étendu ses opérations à Pune, en partenariat avec 20 ateliers et trois hubs appartenant à l’entreprise. Avec des opérations à Pune, Automovill est désormais présent dans 16 villes à travers l’Inde.

Automovill a fait une incursion à Pune dans le cadre de ses plans d’expansion et s’est associé à 20 ateliers et à trois hubs appartenant à l’entreprise. Il s’agit de la première phase d’expansion d’Automovill dans la ville. Automovill est désormais présent dans plus de 16 villes, dont Bengaluru, Hyderabad, Gurugram, Faridabad, Noida, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Patna, Ahmedabad, Lucknow, Chennai, Jaipur, Mumbai, Pune et Calcutta.

La start-up vise à étendre sa présence en Inde de l’Ouest et de l’Est. Automovill prévoit d’ouvrir des opérations dans cinq autres villes au cours de cet exercice lui-même. La société a mis en place ses hubs à Pimpri, KadNagar et Saudagar de la ville de Pune, en plus de 20 ateliers en partenariat pour répondre à un public plus large. Les 3 Hubs ont à eux seuls une capacité totale pour desservir plus de 200 voitures par jour.

Parlant de l’expansion, Ramana Sambu, co-fondateur et CBO d’Automovill a déclaré : « Pune est la 7ème plus grande ville d’Inde et la 2ème plus grande ville du Maharashtra en termes de possession de véhicules. Nous voyons une magnifique portée pour répondre aux besoins des clients potentiels de la ville. Comme nous avons déjà l’expérience de plus de 10 hubs fonctionnant avec succès à travers le pays, nous nous engageons à fournir des services rentables, pratiques et transparents aux clients de Pune ».

