Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

WHide est une application de transport et de livraison qui ne facture pas de commission ni de surcoût. Pour en savoir plus sur le Whide, Express Mobility s’est entretenu avec la fondatrice et PDG de Whide, Rachitta Juneja.

Dans le monde d’aujourd’hui, la livraison du dernier kilomètre est devenue une entreprise à part entière. Bien qu’il existe de nombreux services numériques ou agrégateurs pour à peu près n’importe quel produit, la facilité de ces services est finalement perdue. C’est là qu’intervient WHide, une application de transport et de livraison qui offre de nombreux services dans une application mobile sans surcoût.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l’entreprise, Express Mobility s’est entretenu avec la fondatrice et PDG de WHide, Rachitta Juneja. Voici en quoi consiste WHIDE.

Comment est née l’idée de former WHide ? Qui sont les investisseurs, le nombre d’employés et combien d’argent a été investi ?

Nous avons réalisé que seules 4 à 5 entreprises sont au pouvoir. Auparavant, lorsque les entreprises se développaient, les partenaires grandissaient avec elles. Aujourd’hui, ils valent des milliards de dollars, mais leurs partenaires n’arrivent même pas à joindre les deux bouts maintenant. Les grandes entreprises voulaient éliminer les intermédiaires. Au lieu de cela, ils sont devenus l’homme du milieu. Donc, nous voulions être le changement. Avec cette vision, WHide a lancé la première application Ride & Delivery pour responsabiliser les entreprises sans percevoir de lourdes commissions qui tuent les entreprises et leurs marges.

La vision de Whide est « La création appartient également à tout le monde ». La Bhagavat Gita dit : « Nous n’avons rien créé. Rien ne nous appartient. Nous faisons partie de la création, et tout le reste fait partie de la création. Aucune idée n’est originale. C’est juste un mélange d’idées existantes. Si quelqu’un essaie de prendre une partie de la création et la revendique comme la sienne, il ne vit pas la vérité.

Nous cherchons à augmenter le premier tour après un nombre décent de transactions. À ce jour, nous avons investi environ 3,2 crores dans l’entreprise. Enfin, nous comptons 30 employés, que nous cherchons à augmenter périodiquement.

Comment l’entreprise gagne-t-elle des revenus si elle ne facture pas de commission ?

Nous travaillons sur un abonnement nominal à notre marché adressable total et l’opportunité de marché est beaucoup plus grande que celle de nos concurrents en raison du modèle unique de notre entreprise. La plupart du temps, ils facturent un abonnement mensuel nominal de seulement 299 INR à 1999 INR. Désormais, les outsiders peuvent rivaliser avec les géants de la technologie du monde.

S’il vous plaît préciser les services offerts par l’entreprise? Est-il prudent de supposer que WHide est davantage une entreprise de logistique ?

WHide est une application mobile et une plate-forme Web par abonnement pour les particuliers et les entreprises, qui leur permet de faire directement affaire avec leurs clients. Pour nos clients finaux, comme vous et moi, WHide est une application unique pour les trajets, les chauffeurs-loueurs, les chauffeurs autonomes, les livraisons de colis et de repas et les achats.

Comment a été la réponse jusqu’à présent ? Êtes-vous présents sur les plateformes Android et Apple ?

WHide n’a actuellement lancé que RIDE, Anything from Anywhere & Hire-Driver Service. Nous sommes présents sur les plateformes Android et Apple. La réponse a été phénoménale, les clients apprécient le fait qu’il n’y ait PAS de surtension tarifaire, que vous puissiez choisir et conduire votre chauffeur préféré et que les tarifs soient inférieurs mais transparents et identiques à tout moment. Les conducteurs aiment gagner plus d’argent pour le même trajet. Le client paie moins, le chauffeur gagne plus.

Quels sont les plans futurs, les couches de sécurité chez WHide ?

Wide est conçu avec la sécurité à l’esprit, nous utilisons des services cloud standard pour garantir que toutes nos données et services sont sécurisés à tout moment, la classification des données est effectuée pour définir la criticité des données, pour y ajouter toutes les données critiques dans les bases de données sont cryptées de tout temps. Même les points de données clés tels que les numéros de téléphone portable et les identifiants de messagerie des utilisateurs sont masqués pour les personnes ayant accès aux bases de données. Cela se fait à l’aide de bases de données basées sur le cloud avec des vues des données critiques. Chaque utilisateur ne peut accéder aux systèmes qu’à l’aide d’un VPN et d’un pare-feu, tandis que toutes les activités sont enregistrées à tout moment.

Vous cherchez à passer à l’électrique si vous n’utilisez pas déjà de véhicules électriques ? Si oui, pour quand.

Nous sommes agnostiques vis-à-vis des véhicules, le fondateur est très soucieux de l’environnement, nous encouragerons donc les véhicules électriques lorsque le moment sera venu.

La flotte, est-ce que WHide en est propriétaire ou ont-ils des partenaires de livraison qui apportent leurs véhicules ?

Wide ne possède aucune flotte, les conducteurs sont propriétaires des véhicules. Nous fournissons le service pour les clients.

