Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Hyundai India a déployé une équipe dédiée de service d’assistance routière d’urgence gratuite pour aider les clients dans le Tamil Nadu et Pondichéry, touchés par les inondations.

Hyundai Motor India Private Limited a formé un groupe de travail de secours pour soutenir les clients touchés par les inondations au Tamil Nadu et à Pondichéry. Pour assurer une mobilité fluide dans ces régions, l’entreprise a également déployé une équipe dédiée au service d’assistance routière d’urgence pour accompagner tous ses clients. Hyundai offrira une assistance routière gratuite pour les véhicules touchés par les inondations.

De plus, la filiale indienne de ce constructeur automobile sud-coréen offre une remise de 50 % sur le montant de l’amortissement des réclamations d’assurance pour les véhicules touchés par les inondations. La société a également partagé un numéro d’assistance téléphonique qui peut être utilisé par les clients Hyundai dans ces régions pour se prévaloir du service d’assistance routière ou d’autres installations. On peut les contacter au 1800 102 4645.

Commentant l’initiative, Tarun Garg, directeur des ventes, du marketing et du service, a déclaré : « En s’inspirant de notre vision globale du progrès pour l’humanité, Hyundai s’engage envers le parcours de propriété de ses clients. En ces temps difficiles, nous avons intensifié notre service d’assistance aux clients touchés par les inondations dans le Tamil Nadu et Pondichéry. »

Il a ajouté : « Cette contribution est la façon dont Hyundai exprime sa solidarité avec les habitants des zones touchées par les inondations, alors qu’ils reconstruisent leur vie à la suite des récentes inondations. Nos équipes de secours continueront à étendre leur assistance pour assurer la tranquillité d’esprit des clients. Il convient également de mentionner que la branche Responsabilité sociale d’entreprise de Hyundai, la Fondation Hyundai Motor India, travaille en coordination avec les autorités locales pour distribuer des kits de rations sèches et d’autres articles essentiels dans les zones touchées par les inondations.

