Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

La Kia Carnival six places a été lancée en Inde pour 28,95 yens lakh. Le constructeur automobile sud-coréen a abandonné la variante à neuf places du Carnival, et le monospace est disponible en configurations à six, sept ou huit places.

Kia a présenté une version à six places du monospace Carnival en Inde, au prix de 28,95 lakh, hors salle d’exposition. La nouvelle version six places du Kia Carnival est disponible avec des sièges capitaine aux deuxième et troisième rangées. Le constructeur automobile a également abandonné la variante à neuf places du monospace, en raison de la faible demande par rapport à ce que le constructeur automobile sud-coréen attendait en Inde.

Après la nouvelle refonte de sa gamme, le Kia Carnival est disponible dans un total de quatre versions – Premium, Prestige, Limousine et Limousine Plus – tandis que le véhicule lui-même est proposé dans des configurations à six, sept ou huit places. La nouvelle version à six places du Kia Carnival vise à élever le quotient de luxe, car les sièges capitaine des deuxième et troisième rangées offrent un meilleur confort. Le six places offre également plus d’espace de coffre par rapport aux autres configurations de sièges à 540 litres, et lorsque les sièges sont rabattus, le Carnival offre 2 759 litres d’espace.

Outre la disposition des sièges, d’autres équipements tels que les phares à LED, les feux arrière à LED, les antibrouillards à LED, les jantes en alliage de 18 pouces, la climatisation à trois zones, le système d’infodivertissement de 8 pouces, le hayon électrique, le toit ouvrant électrique, les éclairages intérieurs à LED, sièges en similicuir, sièges de troisième rangée coulissants, capteurs de stationnement avant, airbags latéraux et rideaux, et plus encore.

En termes de puissance également, le nouveau Carnival six places conserve le moteur diesel à quatre cylindres de 2,2 litres qui développe 197 ch et 440 Nm de couple à l’aide d’une boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple à 8 rapports qui alimente les roues avant.

