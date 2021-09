Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

in

Maruti Suzuki a confirmé une hausse des prix pour certains modèles, à compter du 6 septembre 2021. Maruti Suzuki a annoncé que la hausse des prix est due à l’augmentation des coûts des intrants.

Plus tôt, nous avons signalé que Maruti Suzuki augmenterait les prix des voitures en septembre. Maintenant, le constructeur automobile a confirmé la même chose. Maruti Suzuki a annoncé que les prix de certains modèles seront augmentés de 1,9% à compter du 6 septembre 2021.

Maruti Suzuki a déclaré que la hausse des prix est due à la hausse des coûts des intrants. La hausse des prix de 1,9% sera effective sur les prix ex-showroom (Delhi) de certains modèles Maruti Suzuki. La Maruti Suzuki Celerio ne sera pas affectée par la hausse des prix.

Dans d’autres nouvelles, Maruti Suzuki a annoncé le rappel de plus de 1,8 lakh d’unités de Ciaz, Ertiga, S-Cross, Brezza et XL-6. Les véhicules rappelés ont été fabriqués entre mai 2018 et octobre 2020. Maruti a rappelé les véhicules en raison d’un groupe électrogène défectueux. Le constructeur automobile a conseillé aux clients de rester à l’écart des zones gorgées d’eau pour empêcher l’eau de pénétrer dans les composants électriques.

Maruti Suzuki lancera le rappel et réparera les voitures à partir de novembre de cette année, et si le constructeur automobile trouve le groupe électrogène défectueux, il sera remplacé gratuitement. Maruti Suzuki a commencé à informer les clients, cependant, on peut également vérifier si leurs voitures relèvent du rappel en se connectant sur le site officiel.

