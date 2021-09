Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

L’industrie des voitures d’occasion a extrêmement bien réussi pendant la pandémie, en particulier les voitures haut de gamme. Nous parlons à Jatin Ahuja, directeur général et fondateur de Big Boy Toyz pour en savoir plus.

L’industrie des voitures d’occasion est en hausse en Inde, et malgré la pandémie qui a touché l’industrie automobile, le marché des voitures d’occasion a connu une croissance régulière. Le marché des voitures de luxe d’occasion, en effet, est allé jusqu’à faire face à un déséquilibre entre l’offre et la demande. Pour mieux connaître l’industrie des voitures d’occasion, en particulier le segment du marché des voitures de luxe, Express Mobility a contacté Jatin Ahuja, directeur général et fondateur de Big Boy Toyz.

Big Boy Toyz s’occupe de véhicules de luxe haut de gamme haut de gamme dans l’industrie des voitures d’occasion. Discutant de la façon dont la pandémie a affecté les ventes et si les voitures haut de gamme d’occasion sont devenues plus abordables en Inde, Jatin Ahuja a déclaré ce qui suit.

Le marché des voitures d’occasion connaît une croissance induite par la technologie, déclare Jatin Ahuja, MD et fondateur de Big Boy Toyz

Comment le segment des voitures d’occasion a-t-il affecté les ventes de voitures neuves en Inde ?

Le segment des voitures d’occasion connaît une croissance exponentielle en raison de COVID-19. La pandémie a accéléré le commerce des voitures d’occasion au point de déséquilibrer l’offre et la demande. Les voitures de haute qualité sont disponibles à un prix abordable, et la tendance à obtenir les voitures importées a changé l’orientation des clients sur le segment des voitures d’occasion. Le marché des voitures d’occasion devrait enregistrer un TCAC de 15% pour l’exercice 2021-2026.

Les voitures de luxe sont-elles devenues plus abordables avec le segment des voitures d’occasion, et si oui, de combien ?

Oui absolument! Le pouvoir d’achat a augmenté avec l’aide de réglementations gouvernementales et d’un marché de l’occasion systématique. Les voitures pré-aimées ont un taux d’amortissement élevé et sont comme neuves lorsqu’elles sont vendues. De plus, la baisse de la TPS sur les voitures d’occasion de 28 à 18 % pour les grosses voitures et de 12 % pour les petites voitures, est un autre facteur d’abordabilité. De plus, les voitures d’occasion offrent une grande variété de marques parmi lesquelles choisir.

Les véhicules électriques ont-ils augmenté les ventes dans l’industrie des voitures d’occasion ?

Les véhicules électriques gagnent progressivement en popularité et les ventes augmentent. En ce qui concerne les véhicules électriques, les voitures de luxe ne sont pas disponibles en tant que véhicules électriques pour le moment. Les modèles hybrides sont quelque chose qui reprend dans ce segment, et nous sommes fiers d’être le premier fournisseur de modèles hybrides dans toute l’Inde.

Quelles sont certaines des technologies utilisées dans l’industrie des voitures d’occasion?

Le marché des voitures d’occasion connaît une croissance induite par la technologie en raison de l’adoption du numérique. Chez BBT, nous utilisons actuellement la technologie pour les enchères. Après la pandémie, les propriétaires de voitures mettent en place une expérience d’achat en ligne pour leurs clients via des applications. La technologie a aidé les clients à recueillir des informations sur les voitures de luxe en quelques clics. Nous avons également une application pour la vente sans contact, la vente rapide, etc., visant à rendre les informations facilement accessibles à nos clients.

Quels sont certains des défis liés aux voitures d’occasion ou à l’industrie ?

Le plus grand défi auquel l’industrie est confrontée est le déséquilibre du rapport offre-demande. Il y a une énorme augmentation de la demande de voitures de luxe d’occasion, mais nous ne pouvons pas y répondre car peu de voitures passent nos contrôles de qualité rigoureux. Nous avons 121 points de contrôle pour acheter une voiture, et nous ne prenons la voiture que si elle répond à toutes les directives de qualité que nous avons en place. C’est pourquoi l’approvisionnement est devenu un défi pour nous.

Comment la situation COVID de l’année dernière a-t-elle affecté les ventes de voitures d’occasion ?

Malgré le ralentissement économique, les ventes de voitures d’occasion ont connu une trajectoire de croissance à la hausse l’année dernière dans le contexte de la situation COVID. La pandémie a entraîné un changement de paradigme dans l’orientation des consommateurs. Les personnes qui envisagent d’acheter de nouvelles voitures de luxe sont passées au segment du luxe d’occasion au milieu de COVID-19, c’est pourquoi notre segment s’est développé au milieu de COVID-19. L’industrie de l’occasion en Inde a atteint 3,8 millions d’unités au cours de l’exercice 2021, soit 1,5 fois plus que les 2,6 millions d’unités du marché des véhicules neufs. La croissance devrait atteindre 50 milliards de dollars US d’ici 2026.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.