Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

L’annonce de Ford de débrancher ses prises en Inde a envoyé des ondes de choc à beaucoup, y compris la Fédération des associations de concessionnaires automobiles (FADA). Voici ce que l’organisme national faîtier a commenté la décision.

La plaque signalétique Ford est visible à l’intérieur de la camionnette Ford F-150 Lightning lors d’une conférence de presse à New York, États-Unis, le 26 mai 2021. REUTERS / Brendan McDermid

Après la sortie de Chevrolet il y a quelques années, Ford devient le deuxième constructeur automobile américain à quitter le sol indien en raison de pertes. Le constructeur automobile, malgré un portefeuille de voitures décent pour le marché indien, n’a pas réussi à gagner des clients comme l’ont fait Hyundai ou Maruti Suzuki. Ford a décidé de fermer son usine d’assemblage de véhicules à Sanand et son usine d’assemblage de moteurs à Chennai.

Ford a déclaré que ses concessionnaires et prestataires de services recevront toute l’aide du constructeur automobile pour liquider les actifs et maintenir le service, les pièces de rechange et les garanties honorés. La sortie de Ford affectera à la fois les employés et les concessionnaires, mais Ford a promis de s’occuper d’eux et de les indemniser de la meilleure façon possible.

Commentant les projets de Ford de quitter l’Inde, la Fédération des associations de concessionnaires automobiles (FADA) a publié un communiqué. Le président de la FADA, Vinkesh Gulati, a déclaré: «La fraternité de la vente au détail automobile est vraiment choquée d’entendre un autre major américain de l’automobile, l’annonce de Ford India, où elle a déclaré qu’elle arrêterait la production avec effet immédiat. Tout en essayant de gérer l’anxiété des concessionnaires, le président et directeur général de Ford Inde, M. Anurag Mehrotra m’a appelé personnellement et m’a assuré qu’ils compenseraient adéquatement les concessionnaires qui continuent d’offrir un service de véhicule aux clients.

“Bien que ce soit un bon début, ce n’est pas suffisant car il y a ~ 170 concessionnaires qui à leur tour ont ~ 391 points de vente et ont investi ~ Rs 2 000 Cr pour mettre en place leurs concessions. Alors que Ford India emploie 4 000 personnes, les concessionnaires emploient environ 40 000 personnes sans les déplacer de leur lieu d’origine, étant ainsi continuellement qualifiés et perfectionnés pendant tout ce temps. »

« Les concessionnaires Ford India détiennent actuellement environ 1 000 véhicules, ce qui représente environ 150 Cr de roupies grâce au financement des stocks de banques indiennes réputées. Ils transportent également des véhicules de démonstration qui sont au nombre de 100. De plus, Ford India a également nommé plusieurs concessionnaires jusqu’à il y a 5 mois. De tels revendeurs subiront la plus grosse perte financière de toute leur vie ! »

«La FADA a demandé au gouvernement indien de déployer la loi sur la protection des franchisés car, en raison de son indisponibilité, les concessionnaires automobiles ne sont pas correctement indemnisés comme leurs homologues du Mexique, du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Japon, de l’Italie, de l’Australie, de la Suède et beaucoup d’autres pays, où cette loi existe. Après General Motors, Man Trucks, Harley Davidson, UM Lohia et de nombreux acteurs du véhicule électrique, Ford India est la 5ème plus grande sortie des marchés indiens depuis 2017. »

La commission parlementaire de l’industrie, dans son rapport numéro 303 publié en décembre 2020, avait recommandé au ministère des Industries lourdes que le gouvernement promulgue la loi sur la protection des franchises pour les concessionnaires automobiles du pays, afin que ce soit une situation gagnant-gagnant pour les deux, le Les fabricants d’équipement d’origine automobile (OEM) ainsi que les concessionnaires automobiles, mais seront également bénéfiques pour les clients à long terme.

