Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

Avec le logiciel en tant que service (SaaS) et l’analyse en tant que service (AaaS), la technologie se développe comme jamais auparavant, ce qui aide l’industrie automobile à atteindre de nouveaux sommets. En savoir plus sur ce que fait 3SC Solutions.

L’industrie de la logistique génère de gros revenus lorsque les ressources sont utilisées correctement et à leur plein potentiel. Dans le monde moderne, l’IoT et l’analyse jouent un rôle crucial pour économiser de l’argent sous toutes ses formes, que ce soit du carburant ou du temps. Pour savoir exactement ce que fait 3SC Solutions, Express Mobility a contacté Lalit Das, fondateur et PDG de 3SC Solutions.

Veuillez expliquer les solutions 3SC et comment l’entreprise réduit les coûts de logistique de transport ?

3SC est une société d’analyse de la chaîne d’approvisionnement basée sur la technologie qui se concentre sur les services d’exécution de bout en bout alimentés par des analyses de données avancées. Nos solutions sont activées par une pile technologique propriétaire utilisant des outils d’analyse avancés et d’IA et de ML. Cela aide à orchestrer des chaînes d’approvisionnement et une logistique complexes tout en générant des retours sur investissement (retour sur investissement) convaincants.

Nos solutions se composent de logiciels en tant que service (SaaS) et d’analyses en tant que service (AaaS).

Le logiciel d’analyse prédictive Demand Curve est spécialement conçu pour explorer les principaux moteurs de la demande, analyser la demande et mieux comprendre les données . Les algorithmes d’IA ont construit des modèles uniques avec des variables exogènes pour mieux prédire les résultats de la demande et optimiser les stocks. Les utilisations de cette application réduisent l’erreur de prévision dans la demande, ce qui entraîne une réduction du fret accéléré

Analyse prescriptive – Toutes les solutions d’optimisation sont activées via une programmation en nombres entiers linéaire et mixte (algorithme heuristique et standard) avec des solveurs comme Gurobi & Cplex . Cela permet de réduire les coûts logistiques d’entreposage et de transport en optimisant le nombre de centres de distribution (DC), la réduction des stocks et le transport.

Analyse descriptive – Tous les flux de données provenant de divers systèmes sont synchronisés à l’aide de la plate-forme Prism. La gestion des commandes, la gestion des stocks, la gestion de la distribution et les dépenses logistiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement sont visualisées via la technique ETL vers le lac de données et traitées à l’aide de programmes python ML stockés dans Github. Cela évite une perte potentielle du coût total de possession dans une chaîne d’approvisionnement

Tour de contrôle numérique – Toute la planification et l’exécution de la logistique sont hébergées à partir d’un environnement et d’une infrastructure partagés à l’aide de l’application Visilog. Les outils mondiaux de Saksham avec plate-forme de visibilité itrack utilisant un algorithme avancé de mise en commun des stocks réduisent les coûts logistiques et optimisent le réseau à plusieurs échelons. Les solutions de bout en bout conduisent à une réduction globale des coûts de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique.

Comment la technologie aide-t-elle le secteur de la logistique à croître de manière extrêmement positive ?

Alors que la chaîne d’approvisionnement et la logistique continuent de devenir de plus en plus complexes chaque jour, les technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique jouent un rôle de plus en plus central dans l’industrie. L’utilisation des données pour la décision dans la planification et l’ordonnancement de la logistique et l’utilisation de la technique AI & ML pour l’optimisation de l’itinéraire, du chargement, de la palette, de la commande et de l’équipement ont permis au secteur de la logistique de se développer de manière significative. La visibilité de bout en bout des marchandises et des flux d’informations grâce à des technologies telles que IOT/Capteur/Smart Trucks et les entrepôts ont également eu un impact positif sur le secteur.

Pourquoi les entreprises de logistique envisagent-elles d’investir dans la puissance de l’IoT ?

Selon une étude menée par Forrester, les entreprises dépenseront environ 434,9 milliards de dollars en solutions IOT d’ici 2023. Le suivi et la surveillance sont quelques-uns des principaux moteurs du déploiement de l’IOT dans le secteur de la logistique. Il permet aux gestionnaires de suivre plusieurs choses à la fois, de prévoir et d’optimiser le temps de déplacement pour améliorer l’efficacité opérationnelle de la distribution et ajouter de la transparence à la prise de décision.

IOT change la donne en créant une connexion machine à machine qui permet aux véhicules, colis, conteneurs, équipements de chargement et autres appareils et actifs de communiquer entre eux tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Votre avis sur les opérations logistiques dans la gestion des déchets ?

La gestion des déchets est une tâche extrêmement difficile car les opérations logistiques sont très vastes. Les opérations procédurales et les procédures de livraison doivent être régulièrement revues afin d’éliminer les pratiques de gaspillage.

Chez 3SC, nous mettons en œuvre une combinaison d’intelligence artificielle, de numérisation et de solutions de chaîne d’approvisionnement de pointe pour renforcer notre objectif de développement durable.

Quelle est la taille de l’entreprise et de vos projets d’investissement récemment financés ?

Récemment, nous avons levé 15 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de série B mené par le South Asia Fund de GEF Capital. Avec ce financement, nous visons à accroître la visibilité, la réactivité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement de nos clients en tirant parti de nos offres technologiques et analytiques. Nous prévoyons de développer davantage nos activités nationales et d’étendre notre portée géographique à travers l’Europe et l’Asie du Sud-Est.

Grâce à notre solide industrie en faveur de la numérisation et de l’approche de la durabilité, nous sommes sur le point de croître de 2 à 3 fois au cours des deux prochaines années.

Avenir de la logistique, post-COVID & quelles sont les précautions pour la troisième vague, etc.

L’avenir de la logistique est plus numérique avec une utilisation prédominante de l’IOT, de la chaîne de blocs et de l’analyse avancée.

Quels sont les futurs projets de 3SC Solutions pour les 2 prochaines années ?

Nous nous concentrons sur la numérisation de la chaîne d’approvisionnement, notre 4PL Visilog joue le rôle d’un outil d’orchestration qui améliore la visibilité de la chaîne d’approvisionnement et rationalise la communication entre plusieurs parties prenantes. Il fournit également une installation EPOD et une facturation sans papier pour atteindre l’un de nos principes fondamentaux de durabilité. Au cours des deux prochaines années, nous développerons notre marché commercial national et étranger et tirerons davantage parti des solutions de chaîne d’approvisionnement axées sur l’analyse pour créer de la valeur.

