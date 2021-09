Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

La marque a ouvert son premier magasin concessionnaire en août 2019, le 100e magasin en juin 2021 et le 200e magasin en septembre 2021.

e-Ashwa Automotive a franchi le cap des 200+ magasins concessionnaires multimarques de véhicules électriques en Inde à la veille de la Journée mondiale du véhicule électrique 2021. La société affirme avoir lancé en moyenne 30 à 40 magasins concessionnaires de véhicules électriques chaque mois, en particulier pendant la période post-pandémique alors que la demande de solutions de mobilité écologiques et abordables a considérablement augmenté. Créée en février 2018, e-Ashwa Automotive vend une large gamme de véhicules dans les catégories 2 roues électriques et 3 roues électriques. Qu’il s’agisse de scooters électriques, de pousse-pousse électriques, d’auto électriques ou de chargeurs électriques, la société affirme qu’elle n’a cessé de croître et de répondre aux besoins changeants du marché.

e-Ashwa Automotive a démarré son usine de fabrication en juin 2019 et a lancé sa première concession en août 2019. Aujourd’hui, elle est présente dans 19 États et se concentre principalement sur la restauration des masses et des petites entreprises. La société dit qu’elle dispose d’unités d’assemblage dans les 19 États pour aider les concessionnaires locaux à accélérer et à répondre à la demande des clients dans un court laps de temps.

S’exprimant sur cette étape importante, Vikas Gupta, fondateur et PDG d’e-Ashwa Automotive Private Limited, a déclaré que si la société a atteint ses 100 magasins de concession en près de 2 ans, il n’a fallu que 2 mois pour les 100 prochains magasins. La marque a ouvert le premier magasin de concessionnaires en août 2019, le 100e magasin en juin 2021 et le 200e magasin a ouvert ses portes en septembre 2021 à la veille de la Journée mondiale du véhicule électrique 2021. Il a ajouté qu’alors que la société s’efforce de rendre les véhicules électriques plus abordables et accessible aux masses, il est encourageant de voir les réponses des clients B2B et B2C pour la large gamme de produits EV de la marque.

Gupta affirme que la vision de la marque est de fournir une connectivité fluide du dernier kilomètre aux particuliers et aux petites entreprises et de contribuer à la mission du gouvernement de faire de l’Inde la plaque tournante mondiale des véhicules électriques. Il a également déclaré qu’e-Ashwa Automotive soutenait la mission du gouvernement d’électrifier l’Inde et d’aider les automobilistes et les petites entreprises à obtenir de meilleures options de subsistance grâce aux pousse-pousse électriques et aux consommateurs grâce à des scooters électriques abordables.

