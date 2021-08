Actualités Express Mobility : Dernières actualités Express Mobility, Indian Express Mobility Actualités et mises à jour

in

Tata Motors lance le Tigor EV à partir de 11,99 lakh en Inde. Le Tata Tigor EV est le deuxième véhicule électrique grand public de l’entreprise, avec une autonomie certifiée ARAI de 306 km. L’EV est disponible en trois variantes.

Tata Motors lance son deuxième véhicule électrique grand public en Inde, le Tata Tigor EV. Les prix du Tigor électrique commencent à 11,99 lakh hors salle d’exposition pour la garniture XE de base. Le Tigor EV de Tata Motors est disponible en trois variantes, la finition haut de gamme coûtant 13,14 lakh pour la spécification bicolore. Les prix du Tata Tigor EV sont les suivants :

Tata Tigor EV XE : 11,99 lakhTata Tigor EV XM : ₹12,49 lakhTata Tigor EV XZ+ : ₹12,99 lakhTata Tigor EV XZ+ Dual Tone : ₹13,14 lakh

Suivant l’approche de Tata en matière de sécurité, le Tigor EV obtient une cote de sécurité NCAP 4 étoiles pour la sécurité des adultes et des enfants. Le Tata Tigor EV est doté d’un boîtier de batterie résistant aux chocs qui est conforme aux normes AIS – 048 pour la pénétration des clous au niveau de la cellule.

Tata Tigor EV obtient une cote de sécurité NCAP 4 étoiles pour la protection des adultes et des enfants

En parlant de batterie, le Tata Tigor EV est équipé d’une batterie de 26 kWh à haute densité d’énergie et refroidie par liquide, classée IP67, ce qui la rend résistante aux intempéries. Le moteur électrique génère 74 ch et 170 Nm de couple maximal, offrant une autonomie certifiée ARAI de 302 km.

S’exprimant au sujet du tout nouveau véhicule électrique Tata Tigor, Shailesh Chandra, président de l’unité commerciale des véhicules de tourisme chez Tata Motors, a déclaré : préférence croissante pour les solutions respectueuses de l’environnement. Cela a été mené par notre propre Nexon EV, qui est aujourd’hui le VE le plus populaire sur le marché indien. »

« Le soutien croissant du gouvernement central et de l’État, fournissant des subventions et un environnement propice à la croissance des véhicules électriques, nous incite à étendre nos offres de véhicules électriques à nos clients. Nous sommes ravis de lancer le Tigor EV aujourd’hui, alimenté par la technologie Ziptron. La Tigor EV est une option parfaite pour tous les aspirants acheteurs de berlines qui cherchent à posséder un véhicule technologiquement avancé, confortable et répondant aux normes de sécurité élevées, tout en étant un trajet respectueux de l’environnement, ce qui en fait un choix irrésistible pour les acheteurs # EvolveToElectric.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.