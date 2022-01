Actualités FC Barcelone : 11 janvier 2022 ; Ferran Torres inscrit, Pedri revient pour El Clásico

Entraînement et effectif pour la Supercoupe d’Espagne en Arabie Saoudite – FC Barcelona

A trois jours du Clásico de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid à Riyad, en Arabie saoudite, Xavi Hernández a nommé son équipe après s’être entraîné lundi à la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Le contrat de Samuel Umtiti prolongé jusqu’en 2026 avec réduction d’une partie de son salaire – FC Barcelone

Le FC Barcelone et le joueur de l’équipe première Samuel Umtiti sont parvenus à un accord pour prolonger le contrat de ce dernier jusqu’au 30 juin 2026. Le défenseur français réduit une partie du salaire qu’il devait percevoir dans l’année et demi restant sur son contrat.

Pedri et Ferran Torres renvoient des tests Covid-19 négatifs – FC Barcelone

Les premiers joueurs de l’équipe Pedri et Ferran Torres ont été testés négatifs pour Covid-19 lors d’un test PCR et rejoindront le reste de l’équipe à Riyad, en Arabie saoudite. Le Club a informé les autorités compétentes.

Le Camp Nou accueillera le match de l’UEFA Women’s Champions League avec le Real Madrid – FC Barcelona

Le FC Barcelone a annoncé lundi à l’UEFA que le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions féminine contre le Real Madrid aura lieu au Camp Nou le 30 mars à 18h45 CEST.

Barcelone s’apprête à signer la star d’Arsenal Vivianne Miedema – SPORT

Barcelone envisage déjà le mercato estival et, selon The Telegraph, est, avec le Paris Saint-Germain, le mieux placé pour signer la star d’Arsenal Vivianne Miedema.

Barcelone cible l’étole Dimitrievski de Rayo en remplacement de Neto – SPORT

Barcelone semble être certain que Neto doit partir. Le gardien brésilien a un salaire élevé et une éventuelle sortie améliorerait la situation financière du club. Cependant, et malgré les offres du Brésil, l’ancien gardien de Valence ne semble pas particulièrement désireux de quitter la Ciudad Condal.

Braithwaite se rapproche du retour du Barça après le retour de l’entraînement – SPORT

Martin Braithwaite est l’un des joueurs oubliés de Barcelone ces derniers mois. Les débuts de Xavi Hernandez en tant qu’entraîneur du club ont été dominés par des absences en attaque. L’attaquant danois est porté disparu depuis qu’il s’est blessé au genou en septembre et qu’il a été opéré.

Cristiano Ronaldo, Barcelone et Jorge Mendes – SPORT

Cristiano Ronaldo a dit à Jorge Mendes qu’il en avait marre de jouer à Manchester United et qu’il veut un nouveau club si l’équipe anglaise continue de manière aussi erratique en termes de décisions sportives et d’encadrement. L’arrivée de Ralf Rangnick n’a pas apporté la stabilité qu’ils espéraient.

Les loups mettent à prix l’ailier Adama Traoré, une cible du Barça – SPORT

Adama Traoré est devenu l’un des principaux objectifs de Barcelone pour la saison prochaine. Ils le voient comme un remplaçant d’Ousmane Dembele s’il ne renouvelle pas son contrat et les Wolves sont prêts à écouter les offres pour lui, car le contrat d’Adama expire en 2023.