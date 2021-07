Actualités, fonctionnalités, date de sortie et plus

Quelques années, Apple a signalé qu’il était prêt à prendre l’expérience logicielle sur l’iPad un peu plus au sérieux, en divisant iOS et le nouvel iPadOS. L’idée était que l’iPad deviendrait un peu plus productif et utiliserait un peu mieux cet espace d’écran supplémentaire. Et cela continue d’être vrai dans iPadOS 15.

Non, Apple n’a pas apporté macOS à l’iPad après avoir lancé un iPad Pro M1 plus tôt cette année – mais honnêtement, peu de gens s’attendaient à ce que l’entreprise le fasse. Pourtant, iPadOS s’améliore un peu en multitâche, adopte les widgets iOS, et plus encore.

Actuellement, iPadOS est en version bêta publique, ce qui signifie que même si vous pouvez techniquement le télécharger et l’utiliser, vous ne devriez le faire que sur un appareil secondaire et si vous êtes relativement féru de technologie. Sinon, vous pouvez trouver tout ce que vous devez savoir sur iPadOS 15 ici.

Les meilleures nouvelles fonctionnalités d’iPadOS

L’iPadOS d’Apple est prêt à recevoir une tonne de nouvelles fonctionnalités impressionnantes, mais il est important de noter que la plupart des nouvelles fonctionnalités sont des mises à jour de services plutôt que d’iPadOS. Par exemple, les mises à jour de FaceTime et Apple Maps, par exemple, seront disponibles sur iOS, iPadOS et macOS.

Dans tous les cas, voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités à venir sur iPadOS 15.

Safari

L’une des plus importantes mises à jour d’iPadOS 15 arrive peut-être sur Safari. Si vous utilisez votre iPad pour la productivité, cela pourrait vous affecter beaucoup. Comme sur Mac, Safari obtient une nouvelle barre d’onglets simplifiée en haut, qui sert également de barre de recherche. L’idée est qu’il prend moins de place sur l’écran.

Safari prend également en charge les nouveaux groupes d’onglets de Safari, qui permettent aux utilisateurs d’enregistrer des onglets dans des dossiers et de les ouvrir tous en même temps. Les groupes d’onglets se synchronisent sur l’iPad, l’iPhone et le Mac.

Enfin, iPadOS 15 prendra en charge la prévention intelligente du suivi d’Apple, qui empêche les trackers d’utiliser votre adresse IP pour vous profiler.

Widgets de l’écran d’accueil

Celui-ci est un peu un rattrapage par rapport à iOS. L’année dernière, Apple a introduit de nouveaux widgets repensés qui pouvaient être placés n’importe où sur l’écran d’accueil. Mais la fonctionnalité manquait étrangement à iPadOS, n’apparaissant que sur iOS. Maintenant, la fonctionnalité arrive enfin sur iPadOS. Les widgets resteront sur l’écran d’accueil, que vous soyez en orientation portrait ou paysage.

Bibliothèque d’applications

Une autre fonctionnalité de rattrapage d’iOS est l’ajout de la bibliothèque d’applications. Contrairement à iOS, cependant, vous n’avez pas besoin de glisser vers l’écran d’accueil le plus à droite pour y accéder – à la place, vous aurez accès à un bouton de la bibliothèque d’applications directement dans le dock. Cela signifie que vous pouvez y accéder rapidement et facilement pour le multitâche.

Se concentrer

Comme sur iOS et macOS, iPadOS 15 prend en charge le nouveau système Focus d’Apple. Focus vous permet de définir les notifications qui peuvent vous parvenir, en fonction de ce que vous faites. Par exemple, vous pourriez avoir un focus « Travail », qui ne laisse passer que les e-mails de votre adresse e-mail professionnelle et les messages sur Slack.

Vos appareils recommanderont intelligemment les Focus aux utilisateurs, en fonction de leur activité. De plus, le système s’intégrera à iMessage – afin que vos amis et votre famille sachent quand vous ne recevrez pas immédiatement l’un de leurs messages et peuvent choisir de vous avertir de toute façon, si quelque chose est urgent.

Les focus se synchronisent sur tous vos appareils Apple. Ainsi, lorsque vous passerez de votre iPad à votre Mac, vous en profiterez toujours.

FaceTime

FaceTime reçoit une série de mises à jour, sur toutes ses plateformes. FaceTime prend désormais en charge Spatial Audio, ce qui signifie que discuter avec vos amis et votre famille sera un peu plus naturel et espacé autour de vous. Le service prend désormais en charge un mode Portrait pour flouter votre arrière-plan. Et, il prend en charge FaceTime Links pour partager et programmer des chats vidéo.

Multitâche

iPadOS 15 n’apporte pas d’applications fenêtrées, mais il offre de nouvelles fonctionnalités multitâches intéressantes qui devraient aider à la productivité sur l’appareil. Pour commencer, iPadOS 15 apporte un nouveau menu multitâche en haut de chaque application, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder rapidement au plein écran, à la fenêtre centrale, à Slide Over ou à Split View, facilement. Et, il y a une nouvelle étagère multi-fenêtres qui permet aux utilisateurs de basculer rapidement et facilement entre les fenêtres d’une application.

De plus, sur l’iPad, certaines applications peuvent ouvrir des fenêtres au centre de l’écran. Par exemple, l’application Mail peut ouvrir un e-mail au centre de l’écran, permettant aux utilisateurs de prévisualiser rapidement le contenu.

Le sélecteur d’applications affiche désormais également les applications Slide Over, ce qui vous permet de placer rapidement et facilement des applications dans Slide Over et de gérer les applications accessibles.

Remarques

Notes reçoit quelques nouvelles fonctionnalités qui devraient faciliter la prise d’idées au fur et à mesure. La fonction principale ici est Quick Notes, que les utilisateurs peuvent créer en faisant glisser vers le haut depuis le coin de l’écran avec un crayon Apple.

Les notes peuvent également être étiquetées, ce qui facilite leur recherche, et il existe une nouvelle vue Activité pour les notes partagées.

Plans

Maps connaît une amélioration majeure cette année. La nouvelle carte Apple Maps offre désormais une vue plus 3D pour les villes, ainsi qu’une expérience de conduite repensée qui affiche les voies de circulation, les médianes, les pistes cyclables, etc. La nouvelle vue est disponible directement sur l’appareil et dans CarPlay.

Maps bénéficie également d’une nouvelle navigation dans les transports en commun, qui permet de trouver plus facilement les stations à proximité et d’épingler les lignes préférées. Et, il existe de nouvelles cartes de visite qui facilitent la recherche d’informations sur les magasins et les restaurants.

Notifications

Les notifications sont repensées pour iPadOS 15. Les nouvelles notifications afficheront de meilleures photos de contact, ce qui facilitera l’identification de la provenance des messages.

Comme sur iOS, iPadOS offre désormais aux utilisateurs un nouveau résumé de notification personnalisé qui collecte les notifications non urgentes et les affiche rapidement. Ce résumé de notification peut être affiché à un moment choisi par l’utilisateur. Il existe également un nouveau bouton de sourdine pour les notifications, et iPadOS 15 suggérera de désactiver les notifications pour un fil de discussion si vous n’interagissez pas avec les messages.

Contrôle universel

L’iPad et le Mac fusionnent un peu plus. Avec iPadOS 15 et macOS Monterey, il existe une nouvelle fonctionnalité de contrôle universel qui permet aux utilisateurs d’utiliser un seul clavier, une seule souris ou un seul trackpad avec les deux appareils à la fois. Tout ce que les utilisateurs ont à faire est de placer leur iPad près de leur Mac et de faire glisser la souris sur l’iPad. Les deux se connecteront et vous pourrez utiliser votre souris avec votre iPad sans entrer dans Sidecar.

Dois-je installer iPadOS 15 ?

Ça dépend. iPadOS 15 est peut-être disponible pour le public, mais il est toujours en cours d’ajustement et de raffinement, et en tant que tel, il pourrait être un peu bogué. En d’autres termes, vous ne devriez probablement pas télécharger iPadOS 15 si vous comptez sur votre iPad pour des tâches telles que le travail, ni l’installer si vous n’êtes pas à l’aise avec le fait que les choses ne fonctionnent pas aussi bien qu’elles le seront éventuellement.

Maintenant, cela changera une fois que le système d’exploitation aura quitté le processus bêta et sera plus largement disponible. Lorsque cela se produira, il sera suffisamment stable pour être téléchargé et installé sans aucun problème.

Quels iPad prennent en charge iPadOS 15 ?

Apple a très bien réussi à mettre à jour ses super vieux appareils, et iPadOS 15 n’est pas différent – le système d’exploitation est déployé sur la plupart des modèles d’iPad au cours des cinq ou six dernières années. Même l’iPad Air 2 reçoit iPadOS 15, malgré sa sortie en 2014. Voici la liste complète des iPad qui recevront iPadOS 15.

iPad Pro 12.9 (5e génération) iPad Pro 11 (3e génération) iPad Pro 12.9 (4e génération) iPad Pro 11 (2e génération) iPad Pro 12.9 (3e génération) iPad Pro 11 (1re génération) iPad Pro 12.9 (2e génération) iPad Pro 12.9 (1re génération) iPad Pro 10.5 iPad Pro 9.7 iPad (8e génération) iPad (7e génération) iPad (6e génération) iPad (5e génération) iPad mini (5e génération) iPad mini 4 iPad Air (4e génération) iPad Air ( 3e génération) iPad Air 2

Quand l’iPadOS 15 sortira-t-il ?

Apple a annoncé iPadOS 15 lors de la WWDC 2021, sa conférence annuelle des développeurs. Après la conférence, Apple a mis le logiciel à la disposition des développeurs, et il est désormais disponible en version bêta publique, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent en télécharger la version inachevée.

La plupart, cependant, devraient attendre la version grand public du logiciel. Nous prévoyons que l’iPadOS 15 sera rendu public vers septembre. iPadOS 14 est sorti le 16 septembre 2020. iPadOS 15 devrait sortir au même moment.

Comment installer iPadOS 15

Cela ne vous dérange pas de gérer les bogues et vous souhaitez toujours consulter les logiciels les plus récents et les plus performants ? Il peut être intéressant d’envisager de télécharger et d’installer la version bêta publique de l’iPadOS 15. Il est important de réitérer que seuls les utilisateurs férus de technologie qui ont un iPad à revendre devraient télécharger la version bêta publique – tout le monde devrait simplement attendre que le logiciel soit largement disponible.

Voici comment installer la version bêta publique de l’iPadOS 15 :

Sauvegardez votre iPad, via iCloud ou en le branchant sur votre ordinateur. Si quelque chose se produit pendant le processus, vous aurez besoin d’une sauvegarde. Accédez au site Web du programme logiciel bêta d’Apple sur l’iPad sur lequel vous souhaitez télécharger la version bêta. Appuyez sur « Connexion », qui se trouve sous la liste des programmes bêta. Connectez-vous à votre identifiant Apple. Dans la section « Commencer », appuyez sur le lien « Inscrire votre appareil ». Suivez les instructions pour archiver vos données et fichiers. Appuyez sur le bouton « Télécharger le profil ». Appuyez sur « Autoriser » lorsque vous y êtes invité. Accédez à l’application Paramètres et appuyez sur “Profil téléchargé”. Appuyez sur le bouton « Installer » en haut à droite de l’écran. Entrez votre code PIN, puis appuyez à nouveau sur « Installer » lorsque vous y êtes invité. Appuyez sur le bouton « Redémarrer ». Lorsque votre téléphone redémarre, le profil sera installé. Encore une fois, ouvrez l’application Paramètres. Dirigez-vous vers Général> Mise à jour du logiciel. Votre iPad devrait trouver une mise à jour vers iPadOS 15. Votre iPad téléchargera la mise à jour. Une fois cela terminé, appuyez sur “Installer maintenant”.