Actualités, fonctionnalités, date de sortie et plus

Chaque année, lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple, la société lance une nouvelle version de watchOS d’Apple Watch, présentant les nouvelles fonctionnalités logicielles impressionnantes auxquelles on peut s’attendre lors de la sortie du logiciel à l’automne. Cette année n’est pas différente – et nous avons une assez bonne idée de ce à quoi ressemblera watchOS 8, la prochaine version du logiciel.

Le nouveau système d’exploitation ne représente pas nécessairement une refonte majeure de watchOS, mais il apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pratiques qui pourraient faciliter l’utilisation de votre Apple Watch. Il est actuellement en version bêta publique, ce qui signifie que même si vous pouvez techniquement l’installer sur votre Apple Watch si vous le souhaitez, il est toujours bogué et pourrait faire en sorte que votre appareil se comporte d’une manière inattendue. En d’autres termes, vous ne devriez probablement pas encore l’installer.

Intéressé à en savoir plus? Voici tout ce que vous devez savoir sur watchOS 8.

Les meilleures nouvelles fonctionnalités de watchOS 8

WatchOS 8 d’Apple apporte une série de nouvelles fonctionnalités qui rendent l’expérience Apple Watch meilleure que jamais. Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités impressionnantes qui viendront avec watchOS 8.

Suivi de la santé

Comme vous vous en doutez, la nouvelle version de watchOS 8 apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de santé et de remise en forme. Cela fait de l’appareil un meilleur tracker de fitness que jamais. Pour commencer, il existe de nouveaux types d’entraînement, notamment le Pilates et le Tai Chi. Non seulement cela, mais le suivi du sommeil s’améliore également. Désormais, pendant le sommeil, l’Apple Watch calculera la fréquence respiratoire et cette mesure sera répertoriée dans l’application Santé.

pleine conscience

L’application Breathe est renommée pour watchOS 8. Désormais, la fonctionnalité sera intégrée à la nouvelle application Mindfulness, qui offrira également une fonctionnalité Reflect qui aidera les utilisateurs à mieux établir leurs habitudes de méditation. La fonctionnalité est également livrée avec des visualisations, et elle se connectera à votre fréquence cardiaque pour montrer une connexion esprit-corps.

Portefeuille

L’application Wallet reçoit un certain nombre de mises à niveau sur l’iPhone et l’Apple Watch. Dans watchOS 8, l’application Wallet prend désormais en charge différents types de clés, y compris les clés de voiture et les clés de maison – vous pouvez donc appuyer pour déverrouiller les appareils connectés à HomeKit. Un certain nombre de marques de serrures prendront en charge cette fonctionnalité.

Certains hôtels proposeront également l’intégration de l’iPhone et de l’Apple Watch, vous pouvez donc utiliser votre appareil pour déverrouiller votre chambre. Certains États américains prendront également en charge les permis de conduire et autres pièces d’identité.

Se concentrer

Comme tous les nouveaux systèmes d’exploitation d’Apple, l’Apple Watch prendra en charge Focus, qui permet aux utilisateurs de définir des profils et d’obtenir des notifications en fonction de ce qu’ils font. Ainsi, par exemple, vous pouvez définir un objectif de travail, qui ne laissera entrer que les e-mails et les messages professionnels, ainsi que ceux de votre famille immédiate. Non seulement cela, mais la fonctionnalité prend également en charge les focus personnalisés.

Regarder les visages

L’Apple Watch obtiendra également quelques nouveaux cadrans de montre impressionnants. Parmi ces nouveaux visages, le nouveau cadran de montre principal est peut-être le nouveau cadran de montre Photos, qui peut extraire des données de photos en mode Portrait et créer un visage multicouche qui peut se déplacer dans le temps. C’est vraiment cool.

Domicile

L’application Home est également actualisée dans watchOS 8. La nouvelle version de l’application est conçue pour faciliter le contrôle des appareils et priorise les appareils activés. Par exemple, si quelqu’un sonne à la porte, votre appareil proposera de contrôler des éléments comme une serrure ou des lumières extérieures.

WatchOS 8 suggère également des scènes à activer à différents moments de la journée, et ces scènes et accessoires peuvent être organisés par pièce.

Trouver mon

Il existe une nouvelle application Find My sur l’Apple Watch, vous permettant de trouver vos appareils manquants sans nécessairement avoir besoin d’un iPhone. Find My en général arrive sur de plus en plus d’appareils, il est donc agréable de le voir disponible sur l’Apple Watch.

Dois-je installer watchOS 8 ?

Comme mentionné, watchOS 8 est actuellement en version bêta publique, ce qui signifie qu’il n’est pas encore prêt pour une version complète et qu’il est toujours en train d’être peaufiné et développé. Habituellement, nous recommandons uniquement aux utilisateurs avertis avec une Apple Watch de rechange d’installer la version bêta, étant donné qu’elle pourrait se comporter étrangement et même rendre votre appareil inutilisable, bien que cela soit rare.

Bien sûr, au cours du processus bêta, watchOS 8 deviendra de plus en plus stable et sera finalement prêt pour le public. Lorsque watchOS 8 sera rendu public, nous vous recommandons de l’installer.

Quels modèles d’Apple Watch prennent en charge watchOS 8 ?

Vous souhaitez profiter des avantages de watchOS 8, mais vous ne savez pas si votre Apple Watch le prend en charge ? Voici la liste complète des modèles Apple Watch qui prendront en charge watchOS 8.

Bien sûr, l’Apple Watch Series 7 sera livrée avec watchOS 8 prêt à l’emploi.

Quand watchOS 8 sortira-t-il ?

Il y a deux réponses à cette question. La première est que watchOS 8 est déjà disponible, mais il n’est disponible que dans le cadre d’une version bêta publique et, par conséquent, ne devrait pas être téléchargé par les utilisateurs moyens.

Apple publie généralement ses logiciels au public avec de nouveaux appareils. En conséquence, watchOS 8 sortira probablement aux côtés de l’Apple Watch Series 7 à l’automne. Apple organise généralement ses événements matériels d’automne vers la mi-septembre, et cela devrait rester vrai cette année.

Comment installer watchOS 8

Le fait que watchOS 8 ne soit disponible que dans le cadre d’une version bêta ne vous dérange pas et que vous souhaitez toujours l’installer ? Encore une fois, nous recommandons uniquement aux utilisateurs avertis avec un appareil de rechange d’installer une version bêta. D’autres devraient attendre la sortie publique complète. Mais si vous souhaitez l’installer, voici comment procéder.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, installez iOS 15 sur votre iPhone. Vous en aurez besoin pour obtenir watchOS 8. Sur votre iPhone, rendez-vous sur le site Web bêta public d’Apple. Connectez-vous à l’aide de la flèche en haut à droite de l’écran si ce n’est pas déjà fait. Faites défiler vers le bas et appuyez sur “Commencer”. Dirigez-vous vers watchOS dans la section “Guide des bêtas publiques”. Faites défiler vers le bas et appuyez sur « inscrire votre Apple Watch ». Ensuite, faites défiler vers le bas et appuyez sur “Télécharger le profil”. Appuyez sur le bouton « Installer » en haut à droite de l’écran. Vous devrez appuyer deux fois de plus sur un bouton Installer et devrez peut-être saisir votre code PIN. Vous serez alors invité à redémarrer votre Apple Watch. Après son redémarrage, ouvrez l’application Apple Watch sur votre iPhone, puis accédez à Général> Mise à jour logicielle. Appuyez sur le bouton « Télécharger et installer ». Votre Apple Watch installera watchOS 8.